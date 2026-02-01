14:21, 01 фев 2026

В январе 2026 года российская армия провела крупное наступление на нескольких участках фронта, освободив 17 населенных пунктов и захватив свыше 500 квадратных километров территории. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об этом 27 января. Группировка «Днепр» подошла к Запорожью на расстояние 12-14 километров, а на купянском направлении российские подразделения заблокировали около 800 военнослужащих противника, пишет Царьград.

Контроль над Купянск-Узловым

27 января российские войска взяли под контроль железнодорожную станцию Купянск-Узловой. В населенном пункте продолжается зачистка кварталов и проверка территории. Южнее станции в окружении оказались до 800 бойцов ВСУ. Боевые действия ведутся в Ковшаровке и Глушковке, где украинские формирования попали в ловушку.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Киев перебросил в район Купянска элитные штурмовые подразделения, составляющие около 5% от общей численности армии. Запрет на отступление привел к значительным потерям среди опытных военнослужащих. Среди погибших были обнаружены бойцы, ранее участвовавшие в обменах пленными, включая представителей запрещенного в России формирования «Азов»*.

Эксперт Василий Дандыкин отметил, что блокировка украинских сил — часть создания санитарной зоны для защиты Белгородской и Курской областей от обстрелов. Группировка «Север» за месяц освободила четыре населенных пункта, формируя буферную территорию.

Наступление на Славянск

Российские войска продвигаются широким фронтом в направлении Славянска — ключевого укрепрайона ВСУ в ДНР. В январе были освобождены Бондарное, Закотное и Привольное. На восточном берегу Оскола продолжается уничтожение окруженных формирований противника. Идут уличные бои за Красный Лиман и Ильичевку, ведется зачистка национального парка «Святые горы» и Константиновки.

Леонков указал, что подход к Славянску с нескольких направлений позволит избежать лобового штурма. Сначала российские силы установят огневой контроль над транспортными артериями, что создаст критическую ситуацию для украинских подразделений в городе.

Продвижение к Запорожью

Группировка «Днепр» наступает на Запорожье, её передовые подразделения находятся в 12-14 километрах от южных окраин города. 27 января были взяты Новояковлевка и Гуляйполе. Приближение российских войск к городу создает угрозу для транспортных коммуникаций ВСУ и позволяет выявлять складские помещения в черте населенного пункта.

Леонков предупредил, что украинская группировка в районе Орехова рискует оказаться в окружении. Дандыкин подчеркнул важность взятия Орехова как укрепленного района. После этого откроется возможность наступления на Запорожье с флангов, где левобережье Днепра станет ключевым направлением.

Дефицит кадров ВСУ

Эксперты, опрошенные «Известиями», отметили критический дефицит подготовленной пехоты в украинской армии. Этот фактор объясняет январские успехи российских войск. На передовую направляются все, кто способен держать оружие, что свидетельствует о серьезном кадровом кризисе.

Леонков назвал главным итогом января систематическое уничтожение элитных штурмовых подразделений ВСУ. Политика запрета на отступление приводит к полному разгрому лучших частей, как это происходило ранее в Артемовске и Авдеевке.

Новая фаза боевых действий

Дандыкин заявил, что боевые действия переходят в новую фазу. Россия наращивает применение беспилотников, готовя тысячи операторов для масштабного увеличения их использования. Беспилотные системы будут наносить удары по тыловым объектам ВСУ еще до начала штурмовых операций.

Наступление российских войск продолжается на всех направлениях. Установление огневого контроля над городскими коммуникациями создает предпосылки для дальнейшего продвижения и формирования расширенных буферных зон.

* - Росфинмониторинг внес украинскую националистическую группировку «Азов» (запрещена в России) в перечень террористических и экстремистских организаций.

