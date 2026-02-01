Сводка с фронтов СВО 1 февраля: Прорыв на Сумщине, красивые доклады и смертельная контратака "Востока"

14:30, 01 фев 2026

1 февраля стало известно об освобождении населённого пункта Белая Берёза в Глуховском районе Сумской области. Об этом сообщают военные телеграм-каналы со ссылкой на сводки с фронта специальной военной операции.

Продвижение в Сумской области

Группировка войск «Север» заняла село Белая Берёза Глуховского района. 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ предприняла попытку контратаки южнее Юнаковки, однако вынуждена была отступить с потерями, пишет Царьград. На Тёткинском и Глушковском участках российская артиллерия и системы ТОС наносят удары по приграничным населённым пунктам Рыжевка и Искрисковщина. По данным военных источников, украинские формирования несут значительные потери на этом направлении.

Предполагаемое «энергетическое перемирие»

Накануне Дональд Трамп и Владимир Зеленский подтвердили договорённость о недельном «энергетическом перемирии». Официальных заявлений с российской стороны не поступало. Военные блогеры отмечают, что в ночь после объявления перемирия российские беспилотники атаковали исключительно прифронтовые объекты противника. Украинские БПЛА были перехвачены над Ростовской, Херсонской областями и в Крыму.

При этом атаки на приграничные территории продолжились. В селе Новый Ропск Климовского района Брянской области FPV-дроны ВСУ ранили мирную жительницу. В Грайвороне Белгородской области беспилотник ударил по больнице — погиб водитель центральной районной больницы. Там же в результате удара дрона по автомобилю пострадала супружеская пара.

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении украинская сторона распространила информацию о взятии под контроль Купянска-Узлового. В соцсетях появилось видео с командиром 413-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, прогуливающимся по центру города у Дома культуры «Железнодорожник» и отделения «Укрпочты» на улице Дарвина. На кадрах военнослужащий находится без каски и бронежилета, не слышно стрельбы или взрывов.

Российские подразделения на восточном берегу Оскола начали отвоёвывать позиции, несмотря на сложности со снабжением. Военный блогер «Рыбарь» назвал ситуацию на направлении крайне сложной, но не безнадёжной. Ранее сообщалось, что общие потери ВСУ в Купянске и Купянске-Узловом составили 5,5 тысячи человек. Киев стягивает к населённому пункту штурмовиков и тяжёлую технику для проведения контратак.

Действия на Харьковском и Запорожском направлениях

На Харьковском направлении группировка войск «Север» продолжает тактическое продвижение. Противник перебросил на этот участок фронта сотрудников 17-го Центра специального назначения Главного управления военной службы правопорядка ВСУ.

На Запорожском направлении подразделения группировки войск «Восток» отбили 10 контратак противника с направлений Риздвянки, Воздвижевки и Староукраинки. ВСУ потеряли более двух взводов личного состава, один танк, БТР и боевую бронированную машину. Появились кадры ударов по вражеским позициям в районе Белогорья Пологовского района. Военные аналитики предполагают, что это сорвало попытку пехоты противника просочиться на данном участке.

Ожесточённые бои продолжаются в Приморском и у сёл Лукьяновского направления. Обе стороны активно применяют беспилотники — дуэль дронов не прекращается даже в ночное время.

Бои на Славянском направлении

На Северском участке Славянского направления идут столкновения у Никифоровки и Резниковки. В районе Закотного ВСУ перешли в контратаку, однако группировка «Восток» удерживает позиции. Военные источники отмечают, что каждый метр территории даётся тяжёлыми боями, но российские войска продолжают наступательные действия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru