"Последствия будут необратимыми": На Украине назвали удар, который "похоронит" Киев. Сметёт всё

14:35, 01 фев 2026

На Украине растет обеспокоенность возможным ударом по дамбе Киевского водохранилища. Украинский авиаэксперт Валерий Романенко высказал опасения относительно безопасности критической инфраструктуры столицы. Об этом сообщает телеграм-канал «ПолитНавигатор. Новости и аналитика» 1 февраля 2026 года.

Специалист по авиации рассказал журналистам о технических возможностях современного вооружения. По его словам, даже крылатые ракеты с относительно небольшим количеством взрывчатки способны пробить несколько метров бетонных конструкций благодаря высокой скорости полета, пишет Царьград. Романенко выразил надежду на эффективность системы противовоздушной обороны в районе гидроэлектростанции.

Эксперт высказал мнение, что разрушение дамбы водохранилища может привести к масштабной катастрофе для столицы Украины. Он считает подобный сценарий маловероятным, ссылаясь на возможные необратимые последствия подобных действий.

Тема безопасности критической инфраструктуры активно обсуждается в украинских СМИ на фоне продолжающегося конфликта. Ранее стороны договорились о временном прекращении ударов по энергетическим объектам до 1 февраля. Однако детали договоренностей вызывают споры — украинская сторона ранее сообщала о продлении периода до 5 февраля.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию, назвав недавние заявления Владимира Зеленского неадекватными. Он указал на наступление российских войск и призвал украинское руководство следовать договоренностям, достигнутым президентами Путиным и Трампом в Анкоридже.

Депутаты Госдумы настаивают на применении ответных мер. Володин отметил, что действия украинского руководства создают новые проблемы для населения страны. Некоторые эксперты предполагают возможность возобновления ударов уже со 2 февраля, после завершения периода холодов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
