"Секретарь Минобороны" позвонил матери бойца со страшным сообщением. В России набирает обороты циничная схема обмана

14:41, 01 фев 2026

Телефонные аферисты запустили циничную схему, целясь в родственников участников СВО. Женщине, чей сын числится пропавшим без вести, позвонил неизвестный, представившийся высокопоставленным чиновником военного ведомства.

Что произошло

Мошенник назвался Сергеем Викторовичем Коноваловым и заявил, что занимает должность «секретаря Минобороны», пишет Царьград. Лжечиновник сообщил женщине о якобы обнаруженном в Ростове теле и потребовал срочно переслать паспорт и свидетельство о рождении по московскому адресу — Знаменка, 19, строение 4, кабинет 22. Затем разговор перешел к теме положенных выплат и наград, а для дальнейшего общения мужчина оставил контакт в Telegram, уже представившись капитаном Коноваловым.

О случае рассказала журналистка Анастасия Кашеварова. Она подчеркнула, что схема рассчитана на эмоциональную уязвимость людей, переживающих за судьбу своих близких.

Почему это обман

Вся история не выдерживает проверки фактами. В структуре Министерства обороны РФ вообще не существует должности «секретарь». Здание по указанному адресу на Знаменке отсутствует. Государственные органы никогда не связываются с семьями погибших или пропавших военнослужащих через мессенджеры и не запрашивают документы подобным образом.

Настоящие выплаты и оформление наград проходят исключительно через военкоматы и Военно-социальный центр по установленным процедурам. При получении подозрительных звонков необходимо немедленно прервать разговор, зафиксировать номер и сообщить в полицию. Категорически запрещено передавать персональные данные — ни свои, ни военнослужащих.

Похожие случаи

Попытки нажиться на горе семей военных фиксируются по всей стране. В Уссурийске раскрыли дело о хищении 15 миллионов рублей. Местная жительница и ее сожитель пытались присвоить квартиру и социальные выплаты, используя данные пропавшего без вести участника СВО. Преступная деятельность продолжалась с марта 2025-го по январь 2026 года.

Женщина заключила фиктивный брак с военнослужащим, заведомо зная, что он числится пропавшим без вести. Семейные отношения создавать пара не планировала. Получив доверенность от имени мужчины, она вместе с гражданским супругом обратилась в администрацию Уссурийского городского округа за квартирой стоимостью свыше 2,8 миллиона рублей. Жилье полагалось военному как выпускнику детского дома.

План по захвату недвижимости провалился, когда чиновники узнали о гибели военнослужащего. Однако аферистам удалось с мая 2025-го по январь 2026 года незаконно получить социальные выплаты, связанные с его смертью, на общую сумму 15 миллионов рублей.

Сейчас оба подозреваемых задержаны. Следственные органы решают вопрос о мере пресечения. Прокуратура взяла расследование под особый контроль.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
