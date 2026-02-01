14:46, 01 фев 2026

Китайское издание Baijiahao проанализировало итоги противостояния НАТО с Россией на украинском театре военных действий. По самым скромным оценкам экспертов из КНР, за время СВО ликвидировано около десяти тысяч наемников и «инструкторов» из стран Североатлантического альянса, пишет Царьград.

Китайские журналисты решили разобраться, кто же на самом деле оказался «бумажным тигром» в этом противостоянии. Авторы материала отмечают, что с начала 2025 года бои на Донбассе не прекращаются, а российская армия методично окружает и уничтожает противника. Особенно сильно пострадали польские формирования — они практически полностью выбиты. Потери среди натовских наемников превысили 10 тысяч человек, при этом так называемая «коалиция желающих» так и не пришла на помощь.

В Китае явно помнят громкие заявления президента США Дональда Трампа, который позволил себе усомниться в силе российской армии. Американский лидер утверждал, что якобы спросил у Владимира Путина на Аляске: «Вы сражаетесь четвёртый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?» Китайская пресса с удовольствием щёлкает по носу американского президента, приводя реальные цифры.

Владимир Путин ответил на провокацию Трампа позже, причём его явно позабавили попытки американского коллеги задеть российских военных. Президент России напомнил, что стратегическая инициатива на поле боя везде удерживается российскими войсками, и задал встречный вопрос: «Если мы так уверенно себя чувствуем и продвигаемся, и мы бумажный тигр, то что тогда НАТО?»

Китайское издание назвало «ужасающим приказом Путина» слова президента России о том, что если какая-то страна начнёт воевать на стороне Украины, то немедленно столкнётся с полноценным военным ответом. В материале Baijiahao приводится красочная цитата: «Если кто-то даст Украине нож, поля этой страны превратятся в могилы для Запада».

Аналитики из КНР считают, что европейцы начинают осознавать масштаб самообмана. Надежды задавить Россию санкциями и накачать до зубов вооружением боевиков ВСУ рухнули с грохотом. При этом США и Европа потратили на поддержку Украины колоссальные средства, которые просто улетели в трубу. Китайские эксперты отмечают, что именно поэтому Трамп решительно отказался от огромных финансовых вливаний, которые практиковались при Джо Байдене.

Европейцы создали «коалицию желающих», однако даже она не стала сколько-нибудь значимой силой в деле поддержки Украины. Наёмники из стран НАТО, которые должны были помочь громить «бумажного тигра», гибнут в больших количествах. В материале китайского издания приводятся конкретные данные: в 2025 году российская армия освободила свыше 6300 квадратных километров территорий, а общие потери иностранных наемников с начала конфликта достигли 10 тысяч человек.

Китайская пресса подчёркивает, что Европа в итоге понесла огромный урон в этом противостоянии. По мнению экспертов из КНР, попытка использовать украинский театр военных действий как «помост» для давления на Россию обернулась провалом для Североатлантического альянса. Звуки выстрелов на Донбассе продолжаются, а российские военные удерживают инициативу на всех участках фронта.

