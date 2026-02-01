14:51, 01 фев 2026

Российские вооруженные силы впервые с 2022 года использовали сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 для ударов по объектам украинских войск в Киеве. Об этом сообщили военные Telegram-каналы на прошлой неделе. Военный аналитик Юрий Кнутов рассказал о возможностях российского вооружения.

Неуловимая ракета

Крылатые ракеты Х-22 запускаются с высоты от 20 до 40 километров. Большая часть зенитно-ракетных комплексов работает на высотах до 20 километров, что делает эти ракеты недосягаемыми для систем противоввоздушной обороны. Украинская сторона ранее признавала, что за все время применения Х-22 им не удалось перехватить ни одной такой ракеты. Даже американские комплексы Patriot оказались бессильны против них.

Специалист отметил колоссальную скорость Х-22 — от 4,5 до 5 махов и выше. Разрушительная сила удара обеспечивается не только боевой частью весом около 600 килограммов, но и огромной кинетической энергией. Это превращает данные ракеты в эффективное средство для поражения стратегически важных объектов с высокой точностью.

Снаряд с лазерным наведением

Управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь» показывают не меньшую эффективность. На прошлой неделе таким снарядом был уничтожен пункт управления беспилотниками в Харьковской области.

Снаряд «Краснополь» работает по принципу управляемого боеприпаса. Сначала с помощью разведывательного беспилотника обнаруживается цель. Затем поднимается второй дрон, который подсвечивает объект лазерным лучом. В отличие от фантастических фильмов, этот луч использует невидимый диапазон, который невозможно заметить, но он позволяет навести на цель снаряд.

Особенность «Краснополя» заключается в способности изменять траекторию во время полета. Это обеспечивает поражение целей с минимальной погрешностью. Для уничтожения хорошо укрепленных позиций, таких как блиндажи, часто применяют сразу два таких снаряда. При этом сфера использования этого вооружения продолжает расширяться.

Высокая точность и сравнительно невысокая стоимость сделали «Краснополь» объектом интереса иностранных военных специалистов. Американцы в свое время предлагали приобрести несколько таких боеприпасов, однако Россия отказалась от сделки.

Сейчас операторы дронов фактически защищают артиллерийские расчеты, что позволяет шире задействовать такие системы в боевых условиях. Российские вооруженные силы демонстрируют успешное сочетание проверенных инженерных решений и современных технологий. Сверхзвуковые ракеты, управляемые артиллерийские боеприпасы и дальнобойные пушки формируют эффективную многоуровневую систему наступления и огневого поражения в зоне СВО.

