14:56, 01 фев 2026

Военный блогер Юрий Подоляка раскрыл возможную британскую схему вокруг временного прекращения ударов по энергообъектам. По его версии, договоренности между Москвой и Киевом оказались ловушкой, которая должна была сорвать переговоры и выставить Россию виновной перед новым президентом США Дональдом Трампом, пишет Царьград.

На текущей неделе появилась информация о достижении соглашения между российской и украинской сторонами по временному отказу от атак на энергетическую инфраструктуру. Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на пятницу удары действительно не наносились. Однако в деталях договоренностей обнаружились странные несоответствия.

Подоляка обратил внимание на расхождения в заявлениях Москвы и Киева относительно сроков действия моратория. Украинская сторона говорит о недельном перемирии до 5 февраля, тогда как российская — о прекращении ударов до 1 февраля, когда намечен новый раунд переговоров. Эта разница в датах, по мнению военного блогера, указывает на возможную манипуляцию.

Аналитик предположил, что на переговорах 23-24 января в Абу-Даби киевская делегация специально заняла жесткую позицию, рассчитывая, что российская армия продолжит наносить удары по энергетике. Это позволило бы Зеленскому представить Россию как сторону, срывающую диалог, и уйти с переговоров с моральным преимуществом перед американским президентом.

Военный блогер считает, что за этой схемой стоит Великобритания. Лондон якобы рассчитывал, что Владимир Путин не станет идти на уступки. Однако российский президент принял просьбу Трампа о временном перемирии, чем разрушил планы как британской, так и украинской стороны.

В итоге Киев не добился поставленных целей, а Москва продемонстрировала готовность к конструктивному диалогу. Теперь все внимание приковано к предстоящей встрече в Абу-Даби 1 февраля — если украинская сторона не найдет причину для отмены.

Подоляка предупреждает: если переговоры пройдут безрезультатно и украинские представители не пойдут на компромиссы, уже 2 февраля российские вооруженные силы могут возобновить масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Технических средств для этого — беспилотников и ракет — достаточно.

Между тем российские военные сосредоточили внимание на железнодорожной инфраструктуре противника. С пятницы на субботу были зафиксированы около двадцати атак на тепловозные депо и локомотивы. В ночь на воскресенье удары также продолжились, показывая, что Москва сохраняет давление на логистические артерии Украины.

Предстоящие дни покажут, насколько серьезны намерения обеих сторон в переговорном процессе и была ли пауза в ударах по энергетике реальным шагом к миру или лишь тактическим маневром перед новым витком эскалации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru