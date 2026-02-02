Сводка с фронтов СВО 2 февраля: Штурмовиков скрыл густой туман – село потеряно за считанные часы

10:58, 02 фев 2026

В Харьковской области российские военные захватили село Зелёное в кратчайшие сроки. Об этом сообщает группировка войск «Север» 2 февраля 2026 года. Успеху операции способствовали погодные условия — густой туман помешал украинским операторам дронов отслеживать движение наступающих.

Природа помогла штурмовикам

Военкоры телеграм-канала «Два майора» сообщили интересную деталь взятия населённого пункта, сообщает Царьград. На местность внезапно опустился плотный туман, который полностью лишил противника возможности вести наблюдение с беспилотников. Вражеские дроноводы оказались в буквальном смысле слепы. Этим воспользовались российские бойцы — они быстро сократили дистанцию до позиций неприятеля и выбили его в ходе штурма.

Помимо взятия Зелёного, группировка «Север» ввела в официальный оборот новый термин вместо «буферной зоны» — теперь речь идёт о «полосе безопасности в Харьковской и Сумской областях». На Сумском направлении продолжаются интенсивные столкновения. Украинская сторона не предпринимает встречных действий, но перебрасывает резервы пограничников из Черниговской области.

Тяжёлые бои идут на всех участках фронта в зоне ответственности «Севера». Российские войска сохраняют инициативу в районе Старицы, Симиновки, Волчанских хуторов и на Хатненском участке.

Ночные атаки и разрушения в Старом Осколе

Ночь на 2 февраля принесла очередную серию атак беспилотников. Десятки украинских БПЛА направились по российским регионам. Самая тяжёлая ситуация сложилась в Старом Осколе Белгородской области.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале о последствиях налёта. Один из дронов вызвал пожар в частном домовладении — сотрудники МЧС занялись тушением. Детонация другого беспилотника привела к повреждениям более чем в десяти квартирах трёх многоквартирных домов — выбило окна.

Горевший частный дом впоследствии обрушился. Спасатели обнаружили под завалами тела двух погибших. Беспилотники также летели на Ростовскую область, Крым и Кубань.

Российская сторона нанесла ответные удары «Геранями». Кроме того, зафиксирован прилёт российской ракеты по шахте в Днепропетровской области. В регионе произошёл частичный блэкаут из-за попадания по узловой распределительной подстанции между Днепропетровской и Запорожской областями. Сильные удары пришлись по Черкасской области — по Каневской ГЭС.

Запорожский фронт и активность противника

На востоке Запорожской области враг действует особенно агрессивно. Группировка войск «Восток» сообщила об отражении семи вражеских контратак. Противник применял отдельные штурмовые пехотные группы, но успехов не достиг.

Военкоры «Два майора» уточняют обстановку на юге региона. Малые группы противника по-прежнему присутствуют в Малой Токмачке — село находится в серой зоне. Без взятия российскими войсками соседних высот повторный заход в населённый пункт не имеет смысла.

Статистика обмена телами

Военные аналитики обратили внимание на показатели обмена телами между сторонами конфликта. С начала СВО Россия передала Украине около 15,5 тысячи тел. Украина России — всего 429. Соотношение составляет 36 к 1.

Канал «Военная хроника» делает выводы из этих цифр. Часто передача тел инициируется стороной, у которой эти тела накоплены на подконтрольной территории. Можно предположить, что украинская сторона продолжает практиковать затыкание фронта пехотой, а отступление ВСУ часто носит хаотичный характер. Из-за этого на переходящей к России территории остаётся большое количество трупов украинских солдат.

Кроме того, получается, что в результате большинства боёв (как раз 36 к 1) побеждают российские войска — они продвигаются вперёд, и таким образом тела солдат противника оказываются на подконтрольной российской армии территории. У ВСУ ситуация обратная.

Энергетическое перемирие под угрозой срыва

Перемирие в сфере энергетики практически сорвано. Во-первых, российские силы ударили по крупной подстанции на границе Днепропетровской и Запорожской областей в ночь на 2 февраля. Во-вторых, накануне Украина пережила масштабный блэкаут. С одной стороны, он случился из-за крупной аварии в Европе, с другой стороны — Украина уже не располагает достаточным количеством собственных мощностей и зависит от поставок электроэнергии из Европы.

«Военная хроника» резюмирует: из-за систематических ударов России по энергетике Украина на протяжении длительного времени вынуждена импортировать электроэнергию. В результате нагрузка на сети соседних государств постоянно растёт, что объективно повышает риск аварий. И одна из крупнейших уже произошла. Чем выше зависимость Украины от внешнего энергоснабжения, тем чаще будут возникать подобные сбои — это прямое следствие перегруженной инфраструктуры, а не цепочка случайностей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru