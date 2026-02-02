Что будет после СВО? Слова Жириновского звучат, как пророчество

11:07, 02 фев 2026

В социальных сетях снова обсуждают старые высказывания Владимира Жириновского о будущем специальной военной операции. Об этом сообщают пользователи Telegram. Политик, скончавшийся в 2022 году, неоднократно делал прогнозы о развитии международной обстановки, некоторые из которых действительно оказались точными, пишет Царьград.

Прогнозы о СВО

Владимир Вольфович задолго до начала событий 2022 года говорил о неминуемом крупном военном столкновении на территории Украины. По его версии, это противостояние должно было растянуться на несколько лет и закончиться именно в 2026 году. Жириновский рассматривал украинский вопрос как часть большой геополитической игры с участием России, европейских государств и США.

Лидер ЛДПР предрекал, что кризис вокруг Украины станет испытанием для западных союзов и запустит процесс трансформации всей международной системы. Он предполагал постепенное разрушение старых политических и экономических механизмов с последующим появлением новой архитектуры глобальных отношений. Завершение операции, по мнению Жириновского, должно было открыть эпоху передела сфер влияния и пересмотра границ на постсоветских территориях.

Сбывшиеся предсказания

Владимир Жириновский прославился серией политических предсказаний, часть которых действительно воплотилась в реальность. В 2004 году он заявил о появлении темнокожего главы Белого дома — через пять лет президентом США стал Барак Обама.

В 2012 году политик предрек революционные события на Украине из-за нерешительности Виктора Януковича. Спустя два года после Евромайдана украинский президент покинул страну. Ещё в 2008 году Жириновский утверждал, что русскоязычное население Украины имеет право жить под российским флагом, а Черноморский флот никогда не покинет Севастополь. Крым присоединился к России в марте 2014 года.

Самым резонансным стало выступление 21 февраля 2022 года в Госдуме. Жириновский заявил: «Вы почувствуете всё в 4 часа утра 22 февраля». Он немного ошибся с датой — спецоперация началась 24 февраля. В 2019 году политик предупреждал о кровавом конфликте на Ближнем Востоке к 2024 году — в октябре 2023-го боевики ХАМАС атаковали Израиль, что спровоцировало масштабное противостояние. За этим последовал удар США по иранским ядерным объектам, и регион до сих пор остается горячей точкой.

В 2016 году Жириновский сравнил возможную судьбу Дональда Трампа с трагедией Джона Кеннеди, намекнув на вероятность покушения. В июле 2024 года на экс-президента США действительно совершили нападение, но он остался жив. Летом 2021 года лидер ЛДПР призвал соотечественников уезжать из Казахстана, предчувствуя беспорядки. Вскоре в республике начались массовые протесты.

Что не сбылось

Не все прогнозы Владимира Вольфовича сбылись. Он планировал уйти на пенсию в 80 лет и в восьмой раз баллотироваться в президенты, но скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Также не реализовались его предсказания о распаде Соединенных Штатов и отмене выборов в 2024 году.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru