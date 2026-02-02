Отмена переговоров в ОАЭ. Вучич вскрыл боль. Ад на Ближнем Востоке через 24 часа: Гениальный ход Путина. "Герань-5" и ПВО брошены в Иран?

11:20, 02 фев 2026

В Абу-Даби сорвались переговоры по урегулированию конфликта на Украине, запланированные на 1 февраля 2026 года. Об отмене встречи России, США и Украины сообщил Владимир Зеленский, связав это с обострением на Ближнем Востоке. Сербский лидер Александр Вучич фактически подтвердил взрывоопасную ситуацию в регионе, заявив о критических сроках, пишет Царьград.

Президент Сербии, чья страна пережила натовские бомбардировки 1999 года, предупредил о возможном ударе по Ирану в ближайшие 48 часов. Его слова процитировал Telegram-канал «Военндело». С учетом того, что заявление прозвучало 1 февраля, до предполагаемой атаки остается менее суток.

Эпштейн, Левински и бомбардировки

Военные эксперты связывают назревающую эскалацию с утечкой нередактированных документов по делу Джеффри Эпштейна. В материалах содержатся имена, видео- и фотоматериалы, раскрывающие подробности о причастности американских VIP-персон к деятельности осужденного педофила.

Аналитики проводят параллели с прошлыми кризисами: во время скандала с Моникой Левински США нанесли удары по Югославии. Теперь, когда всплыл список гостей острова Эпштейна, внимание Вашингтона переключилось на Иран. Израильские медиа практически синхронно распространили информацию о готовности Тель-Авива атаковать исламскую республику в одностороннем порядке, если американцы откажутся от операции.

Встреча перенесена, но не подтверждена

Зеленский объявил о переносе трехсторонних переговоров на 4-5 февраля, хотя ни Москва, ни Вашингтон официально не комментировали новые даты. Еще 30 января украинский президент допускал срыв встречи, ссылаясь на напряженность вокруг Ирана.

Загадочные рейсы в Тегеран

За последние сутки в Иране приземлились три российских Ил-76 и один Ан-124 «Руслан». Официальной информации о содержимом бортов не поступало, однако в сети появились предположения о доставке зенитно-ракетных комплексов. Интенсивные полеты совпали с визитом в Москву Али Лариджани — секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, который провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Помимо систем ПВО, источники допускают передачу беспилотников серии «Герань». Ранее подобные слухи циркулировали вокруг Венесуэлы после похищения президента Николаса Мадуро, но там речь шла только о противовоздушной обороне, которую местные военные так и не задействовали.

Тысяча стратегических дронов

Иран недавно подтвердил включение тысячи стратегических БПЛА в оперативную структуру четырех родов войск. Эксперты предполагают, что речь может идти о новейших модификациях российских беспилотников, включая реактивные «Герань-3» и «Герань-5». Последние предназначены для уничтожения авиации противника с помощью ракет класса «воздух-воздух» Р-73. Дроны пятого поколения запускаются как с штурмовиков Су-25, так и автономно — по аналогии с предыдущими версиями.

Полковник Аслан Нахушев ранее высказывал мнение, что Россия накапливает «Герани» с определенной стратегической целью. Возможно, события последних дней приоткрывают завесу над этими планами — если Тегеран действительно получил передовые российские технологии, расклад сил в регионе может измениться кардинально.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru