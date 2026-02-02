11:28, 02 фев 2026

Российские войска нанесли удар по энергетическим объектам Украины. Атаки затронули Днепропетровскую и Черкасскую области, сообщают украинские источники. Накануне глава Николаевской ОВА призвал к срочному заключению мира, заявив о готовности обсуждать территориальные уступки, сообщает Царьград.

Масштабный налет на энергообъекты

Вечером 1 февраля украинские мониторинговые ресурсы предупреждали о возможном крупном ударе по энергетической инфраструктуре с фокусом на Киевскую область. Однако атака началась раньше ожидаемого срока и охватила другие регионы.

По информации противника, российские беспилотники поразили энергетические узлы в Днепропетровской и Черкасской областях. Зафиксированы множественные попадания в оккупированной части Запорожской области и на Днепропетровщине. Удары также пришлись по району Синельниково, где предположительно располагался логистический узел снабжения украинских вооруженных сил.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что в последние дни российские войска наносили удары по угольным шахтам, обеспечивающим топливом тепловые электростанции, а также по логистическим узлам и военным объектам. Однако атаки непосредственно по ТЭС и ключевым подстанциям пока не зафиксированы.

«Укрзализница» объявила об ограничении движения поездов из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры. Военные корреспонденты сообщают о плотной работе беспилотников по энергетическим целям в Черкассах под утро 2 февраля.

Реакция украинской стороны

На фоне возобновившихся ударов украинский энергетический холдинг «ДТЭК» ввел веерные отключения электроэнергии в Киеве. Жители столицы могут оставаться без света до 20-22 часов. Это происходит несмотря на относительное затишье предыдущих недель, которое должно было дать возможность для восстановительных работ.

Владимир Зеленский в телевизионном обращении заявил, что проблема кроется не только в ударах, но и в недостаточной эффективности работ по восстановлению инфраструктуры: «Есть удары, нет ударов — всё равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе недостаточные».

В столице продолжаются протесты на Харьковском шоссе. Недовольство населения растет на фоне проблем с энергоснабжением и отоплением в зимний период.

Призыв к мирным переговорам

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью британской газете Independent призвал к срочному заключению мирного соглашения. Он подчеркнул крайнюю усталость украинского общества и невозможность продолжения длительной войны.

Ким заявил, что идеалом для него остаются границы 1991 года, однако признал критическое состояние страны. По его словам, ключевая проблема Украины сейчас не в нехватке оружия, а в людских ресурсах. Армия и общество истощены длительным конфликтом.

«Для большинства украинцев победа сегодня — это возвращение к нормальной жизни, а не продолжение боёв за территорию», — отметил глава области.

Он также предостерег западных союзников от предоставления формальных гарантий безопасности без реального наполнения, подчеркнув, что без надежной защиты любое соглашение окажется уязвимым.

Борис Рожин прокомментировал заявления Кима:

«Об этом надо было думать в 2022 году, когда Украине предлагали шикарные по нынешним временам условия. Но тогда по совету Джонсона решили воевать. А теперь про жизни украинцев вспомнили».

Прекращение энергетического перемирия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что «жест доброй воли» продлится до 1 февраля. Таким образом, атаки в ночь на 2 февраля формально не нарушают озвученных сроков. За период относительного затишья российские войска усилили давление на логистическую инфраструктуру противника, уничтожив склады, переправы и железнодорожные объекты.

Военкоры отмечают, что несмотря на передышку, украинская сторона не смогла существенно восстановить энергетическую систему. Множественные проблемы с электроснабжением сохраняются даже в столице.

По данным украинских источников, армия России проводила передислокацию боевых самолетов стратегической авиации между аэродромами. Это может свидетельствовать о подготовке к новым масштабным ударам. Ряд источников не исключает возможного применения новейших систем вооружения в ближайшее время.

Украинская сторона продолжает фиксировать повреждения энергетических объектов и логистической инфраструктуры. На фоне продолжающихся проблем с электроснабжением и отоплением растет общественное недовольство, что может усилить давление на власти с требованием поиска дипломатического решения конфликта.

