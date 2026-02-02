"Конец бесславного перемирия": Жесточайший удар по врагу. Цель – энергетика? На кадрах - ад. Украина призвала к миру в обмен на территории
11:28, 02 фев 2026
Российские войска нанесли удар по энергетическим объектам Украины. Атаки затронули Днепропетровскую и Черкасскую области, сообщают украинские источники. Накануне глава Николаевской ОВА призвал к срочному заключению мира, заявив о готовности обсуждать территориальные уступки, сообщает Царьград.
Масштабный налет на энергообъекты
Вечером 1 февраля украинские мониторинговые ресурсы предупреждали о возможном крупном ударе по энергетической инфраструктуре с фокусом на Киевскую область. Однако атака началась раньше ожидаемого срока и охватила другие регионы.
По информации противника, российские беспилотники поразили энергетические узлы в Днепропетровской и Черкасской областях. Зафиксированы множественные попадания в оккупированной части Запорожской области и на Днепропетровщине. Удары также пришлись по району Синельниково, где предположительно располагался логистический узел снабжения украинских вооруженных сил.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что в последние дни российские войска наносили удары по угольным шахтам, обеспечивающим топливом тепловые электростанции, а также по логистическим узлам и военным объектам. Однако атаки непосредственно по ТЭС и ключевым подстанциям пока не зафиксированы.
«Укрзализница» объявила об ограничении движения поездов из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры. Военные корреспонденты сообщают о плотной работе беспилотников по энергетическим целям в Черкассах под утро 2 февраля.
Реакция украинской стороны
На фоне возобновившихся ударов украинский энергетический холдинг «ДТЭК» ввел веерные отключения электроэнергии в Киеве. Жители столицы могут оставаться без света до 20-22 часов. Это происходит несмотря на относительное затишье предыдущих недель, которое должно было дать возможность для восстановительных работ.
Владимир Зеленский в телевизионном обращении заявил, что проблема кроется не только в ударах, но и в недостаточной эффективности работ по восстановлению инфраструктуры: «Есть удары, нет ударов — всё равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе недостаточные».
В столице продолжаются протесты на Харьковском шоссе. Недовольство населения растет на фоне проблем с энергоснабжением и отоплением в зимний период.
Призыв к мирным переговорам
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью британской газете Independent призвал к срочному заключению мирного соглашения. Он подчеркнул крайнюю усталость украинского общества и невозможность продолжения длительной войны.
Ким заявил, что идеалом для него остаются границы 1991 года, однако признал критическое состояние страны. По его словам, ключевая проблема Украины сейчас не в нехватке оружия, а в людских ресурсах. Армия и общество истощены длительным конфликтом.
Он также предостерег западных союзников от предоставления формальных гарантий безопасности без реального наполнения, подчеркнув, что без надежной защиты любое соглашение окажется уязвимым.
Борис Рожин прокомментировал заявления Кима:
Прекращение энергетического перемирия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что «жест доброй воли» продлится до 1 февраля. Таким образом, атаки в ночь на 2 февраля формально не нарушают озвученных сроков. За период относительного затишья российские войска усилили давление на логистическую инфраструктуру противника, уничтожив склады, переправы и железнодорожные объекты.
Военкоры отмечают, что несмотря на передышку, украинская сторона не смогла существенно восстановить энергетическую систему. Множественные проблемы с электроснабжением сохраняются даже в столице.
По данным украинских источников, армия России проводила передислокацию боевых самолетов стратегической авиации между аэродромами. Это может свидетельствовать о подготовке к новым масштабным ударам. Ряд источников не исключает возможного применения новейших систем вооружения в ближайшее время.
Украинская сторона продолжает фиксировать повреждения энергетических объектов и логистической инфраструктуры. На фоне продолжающихся проблем с электроснабжением и отоплением растет общественное недовольство, что может усилить давление на власти с требованием поиска дипломатического решения конфликта.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Отмена переговоров в ОАЭ. Вучич вскрыл боль. Ад на Ближнем Востоке через 24 часа: Гениальный ход Путина. "Герань-5" и ПВО брошены в Иран?