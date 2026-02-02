Киев провёл подсчёты: В январе Россия применила рекордное количество ракет

11:38, 02 фев 2026

В январе 2026 года российские войска провели наибольшее за все время конфликта количество баллистических атак по украинской территории. Об этом сообщил украинский военный аналитик Александр Коваленко, проанализировавший статистику ударов за минувший месяц.

По подсчетам украинских экспертов, за январь Россия применила 91 баллистическую ракету, что превысило предыдущий максимум, зафиксированный в октябре 2025 года, когда было произведено 89 пусков, сообщает Царьград. Распределение атак по неделям показало нарастающую интенсивность: первая неделя месяца принесла 18 запусков (перехвачена одна ракета), вторая — 38 пусков (украинская ПВО заявила об уничтожении одиннадцати). На третьей неделе зафиксировано 23 ракеты, из которых сбито 14, а на четвертой — еще 12 пусков с пятью перехваченными.

Силы противовоздушной обороны Украины, по данным Киева, смогли нейтрализовать приблизительно треть от общего числа запущенных баллистических боеприпасов. Коваленко отметил, что баллистические ракеты стали главным средством нанесения ударов, оттеснив крылатые Х-101 и гиперзвуковые «Калибры». Применение этого типа вооружений носило практически ежедневный характер.

Параллельно российские военнослужащие продолжают совершенствовать методы противодействия украинским беспилотникам. Бойцы роты БПЛА 123-й бригады ВС России разработали систему «Плётка», позволяющую захватывать вражеские дроны прямо в воздухе. Командир роты с позывным «Легион» рассказал о практическом применении методики: специально закрепленная веревка спускается с российского дрона, захватывает вражеский Mavic и доставляет его на базу. Веревку можно быстро отцепить, если нагрузка становится критической для своего аппарата.

Военные пояснили, что «Плётка» была выбрана после тестирования различных способов нейтрализации украинских БПЛА. Окончательное решение приняли благодаря простоте реализации и низкой стоимости системы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru