11:46, 02 фев 2026

В Вологодской области задержали художника и музыканта Родиона Гвоздодёрова, воевавшего за Донбасс с 2014 года. Мужчину обвиняют в дезертирстве, хотя он добровольно защищал республики задолго до начала специальной военной операции. О ситуации сообщил военный корреспондент Владислав Зиздок.

Проблема затрагивает тысячи бойцов, которые воевали в ДНР и ЛНР еще до их вхождения в состав России, пишет Царьград. После присоединения республик их вооруженные формирования стали частью российской армии, но новые контракты с ополченцами не заключили. Военное ведомство посчитало, что на них автоматически распространились обязанности военнослужащих. При этом права, выплаты и социальные гарантии автоматически не предоставили.

В результате ветераны, отвоевавшие по десять лет и желающие вернуться к мирной жизни, сталкиваются с обвинениями в дезертирстве. Командиры инициируют уголовное преследование против бойцов, которые решили прекратить службу. При этом многие из них имеют ранения и медицинские показания для увольнения.

Порочный круг бюрократии

Военкор Зиздок отмечает, что проблему не решают на высоком уровне уже три года. Самые мотивированные бойцы, пришедшие на фронт по идейным соображениям, а не ради денег или льгот, заявляют о нежелании продолжать службу. Однако система их не слышит.

Основная сложность заключается в действиях представителей военной бюрократии. Они игнорируют официальные документы, включая медицинские справки о ранениях, дающие право на увольнение. Людей незаконно отправляют обратно в зону боевых действий.

Родион Гвоздодёров сейчас изолирован, связь с ним отсутствует. Он находится во власти военной полиции и комендатуры, которые передают бойца воинской части в обход официальных процедур. При этом делают это очень быстро, не вникая в обстоятельства дела.

Редкая победа в суде

Недавно удалось закрыть уголовное дело в отношении добровольца из Санкт-Петербурга Виктора Каплана с позывным «Сократ». Командиры объявили его в розыск после того, как он решил оставить службу. Адвокат Алексей Калугин доказал, что мобилизация в ДНР была проведена с нарушениями.

Каплан продолжал состоять на воинском учете в России, поэтому военкоматы ДНР не имели полномочий его мобилизовать. Он никогда не имел регистрации на территории республики. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда от 18 мая 2023 года, если воинская обязанность незаконно возложена на граждан, не подлежащих призыву, такое лицо не является субъектом преступления.

По словам адвоката, система мобилизации, запущенная при прежнем руководстве Министерства обороны, нуждается в серьезной корректировке. Действующих правовых механизмов для защиты человека от незаконной отправки в зону СВО крайне мало. Пока материалы дела доходят до следователя, человека успевают снова отправить на фронт. После этого дело приостанавливается, и порочный круг замыкается.

Испытание для нового руководства

Проблема военнослужащих, покинувших часть, остается одной из наиболее сложных и малоосвещаемых. В условиях конфликта игнорировать ее невозможно. Ошибки прошлых лет рискуют превратить добровольное служение в бессрочную повинность.

Разрешение ситуации станет серьезным испытанием для нового руководства Министерства обороны во главе с Андреем Белоусовым. От четкости его действий зависят судьбы тысяч людей и доверие общества к армии. Необходимо разработать механизм, который позволит ветеранам законно завершить службу после многих лет на передовой, не становясь при этом фигурантами уголовных дел.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru