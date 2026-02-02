Все новости Уфы и Башкортостана
Срочные новости: Осталось 24 часа. Цели удара по энергетике определены. "Орешник" - "проснулся". "Тайное оружие Путина" впервые ударит по Киеву

11:51, 02 фев 2026

Мониторинговые ресурсы публикуют данные о готовящемся ударе по украинской энергетической инфраструктуре. Согласно информации украинских и западных разведок, операция планируется в ночь со 2 на 3 февраля 2026 года. Основной мишенью называют Киев и Киевскую область, пишет Царьград.

Аналитические платформы противника сообщают о передислокации боевых самолётов стратегической авиации между российскими аэродромами. Эти передвижения рассматриваются как подготовка к массированной ракетно-беспилотной атаке.

Вопрос о сроках так называемого энергетического перемирия остаётся туманным. Блогер Анатолий Шарий, ссылаясь на офис президента Украины, утверждает, что окончание перемирия определит Банковая улица по собственному усмотрению. Другие источники называют даты 3 или 6 февраля. Военный корреспондент Владимир Романов ранее упоминал внутреннюю информацию об ограничении до 3 февраля, хотя в официальных документах конкретные сроки не зафиксированы.

Военные телеграм-каналы давно отмечали, что энергетическое перемирие — формальность. Массированные удары имеют определённый график, который сложно изменить. Автор канала «Оборонка» указывал на циклы атак: 27 января, 20 января, 13 января и так далее.

Согласно данным мониторинговых ресурсов противника, разведка тщательно изучила объекты в Киевской, Житомирской и Львовской областях, включая столицу. Операция может пройти в два этапа. Первый этап предполагает ключевой удар по Киеву. Второй — массированные атаки по крупным объектам энергетической и газовой инфраструктуры на западе страны.

Для первого этапа планируется использование баллистических ракет «Искандер-М», комплексов С-300 и С-400, ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3, крылатых ракет «Искандер-К» и Х-59/69, ракет «Кинжал» с МиГ-31К, а также беспилотников типа «Герань» и их аналогов.

Второй этап, по информации украинских мониторингов, предусматривает применение крылатых ракет с Ту-95МС и Ту-160, ракет «Калибр» с морских носителей, «Кинжалов» с МиГ-31К и беспилотников «Герань». Особое внимание уделяется ракетам 9М729 «Новатор» из комплексов «Искандер-М1». Это вооружение в 2025 году называли «тайным оружием Путина» из-за слухов о его характеристиках, однако подтверждённых данных о его применении не было.

Противник выражает беспокойство по поводу количества крылатых ракет, которые накопились в значительных объёмах. Отдельно отмечается красный уровень угрозы из-за возможного применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр.

