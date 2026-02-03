Все новости Уфы и Башкортостана
"Бал вампиров заканчивается": Путин предупреждал. А теперь появились файлы Эпштейна

13:06, 03 фев 2026

В Минюсте США рассекретили документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. После этого в соцсетях вспомнили мартовское интервью президента России Владимира Путина 2024 года, где он описывал западные элиты через метафору вампиров.

«В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение вещей. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — заявлял российский лидер.

Тогда это казалось образным выражением. Но после появления материалов дела Эпштейна метафора приобрела буквальный смысл. По неподтвержденным данным, на частном острове финансиста происходило не только сексуальное насилие над несовершеннолетними, но и более страшные вещи.

В одном из рассекреченных документов содержится отчет агента ФБР о беседе с жертвой преступлений на острове. Мужчина, которого в детстве использовали на вечеринках Эпштейна, рассказал федералам про убийство младенца и каннибализм.

Минюст обнародовал около 3 миллионов файлов. Среди них — 2 тысячи видеозаписей и 180 тысяч фотографий. На части снимков видны несовершеннолетние девушки рядом с гостями острова. Одно видео показывает молодую особу в школьной форме, сидящую на полу перед Эпштейном.

Для простых американцев остров стал олицетворением морального разложения правящей верхушки. Именно поэтому избиратели поддержали Дональда Трампа, когда он обещал во время кампании опубликовать все материалы по делу.

Философ Александр Дугин уверен: остров служил не просто местом развлечений. Эпштейн создавал систему круговой поруки для западных глобалистов. Влиятельные политики и банкиры становились соучастниками преступлений, после чего не могли выйти из системы или пойти против нее.

Есть версия, что к этому причастна израильская разведка Моссад. Спецслужба либо знала о происходящем и молчала, либо сама организовывала «вечеринки» для компромата на западных элит.

Публикация файлов может обернуться проблемами для самого Трампа. Его имя также фигурирует в материалах дела. Журналист Майкл Бом предупреждает: если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах, они попытаются использовать это для импичмента президента. Правда, для процедуры отстранения им понадобятся прямые доказательства участия Трампа в оргиях.

Пока неясно, какие именно материалы из опубликованных архивов окажутся действительно значимыми для следствия. Но одно понятно точно — скандал вокруг дела Эпштейна еще далек от завершения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
