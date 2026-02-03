Все новости Уфы и Башкортостана
Сделка США с союзником России на 500 млрд: Это конец СВО? Мир замер, ожидая заявления Москвы

13:14, 03 фев 2026

Президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о прекращении закупок российской нефти. Об этом американский лидер написал в соцсетях после переговоров с индийским коллегой.

По словам Трампа, Нью-Дели готов перейти на американские энергоресурсы, включая венесуэльскую нефть. Президент США связал это решение с урегулированием ситуации на Украине, заявив, что сокращение российских поставок может способствовать окончанию конфликта.

Глава Белого дома рассказал о торговой сделке между двумя странами. Индия планирует закупить американские товары на сумму 500 миллиардов долларов. Речь идет о продукции энергетической, технологической, сельскохозяйственной, угольной и других отраслей.

В рамках договоренностей Вашингтон снизит пошлины на индийские товары с 25 до 18 процентов. Трамп подчеркнул, что отношения с Индией станут еще крепче, назвав себя и Моди «двумя людьми, которые действуют».

Сам Нарендра Моди пока воздержался от комментариев по поводу отказа от российской нефти. Индийский премьер подтвердил лишь факт снижения американских пошлин и поблагодарил Трампа за это решение. Москва пока не отреагировала на заявления американского президента.

Bloomberg еще в январе писал о сокращении индийского импорта российской нефти. По данным агентства, поставки упали с 1,8 до 1,3 миллиона баррелей в сутки, что составляет снижение почти на 28 процентов от пикового уровня. Причиной называют появление у Индии новых источников сырья.

Параллельно Индия завершила переговоры с Евросоюзом о крупнейшем торговом соглашении в своей истории. Документ предусматривает взаимное снижение пошлин со 110 до 10 процентов к 2030 году. Церемония парафирования прошла на саммите Индия-ЕС в Нью-Дели.

Эксперты отмечают, что договоренности с США могут быстро измениться при смене политической конъюнктуры. В связи с этим России рекомендуют ускорить собственное развитие и добиться значимой победы в специальной военной операции на Украине.

"Бал вампиров заканчивается": Путин предупреждал. А теперь появились файлы Эпштейна

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
