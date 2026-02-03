Все новости Уфы и Башкортостана
Русский Ил-76 заметили на Кубе: В США переполох. Груз приняли на военном аэродроме – "Не к добру это"

13:18, 03 фев 2026

Американцы засекли российский военно-транспортный самолёт Ил-76, который приземлился на кубинском военном аэродроме неподалёку от Гаваны. В Вашингтоне забили тревогу — телеканал Fox News сообщает о нервозности в военных кругах США.

Что везли русские

Российский Ил-76 совершил посадку на территории военного аэродрома близ кубинской столицы несколько дней назад, пишет Царьград. Американские военные чиновники тут же начали возмущаться «российским присутствием» в регионе, однако выяснить содержимое борта так и не смогли. Москва хранит молчание.

По данным Fox News, этот же самолёт уже летал в октябре прошлого года — маршрут включал Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Что именно доставляют борта — остаётся загадкой для американской разведки.

Трамп точит зубы на остров

Последние недели президент США Дональд Трамп активно высказывается о судьбе Кубы. По его словам, кубинские власти оказались на грани краха после смены режима в Венесуэле — основного поставщика дешёвой нефти для острова.

Американский лидер даже обратился к Гаване с предложением заключить сделку, «пока не поздно». Трамп утверждает, что переговоры с «высокопоставленными кубинцами» уже идут. Одновременно Белый дом пытается перекрыть острову доступ к топливу — в конце января был подписан указ о пошлинах на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу (включая Мексику).

Трамп называет кубинский режим «угрозой безопасности» США и обвиняет Гавану в сотрудничестве с Россией, Китаем и Ираном. Президент не исключил силового сценария, если санкции и переговоры не принесут результата.

Реакция в России

В российском интернете появление Ил-76 на Кубе вызвало неоднозначную реакцию. Пользователи высказывают опасения: «Не к добру это», «Венесуэле не помогло, что мы поддерживали». Звучат и радикальные предложения — от отправки кораблей и танкеров до размещения ракет на острове.

«Нам надо на Кубе опять свои ракеты ставить! Иначе Америка так и не оставит ни нас, ни кубинцев в покое», — пишут комментаторы в соцсетях.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
