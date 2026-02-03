Рекорд за 4 года войны. Свершилось! Уничтожены ПС-750, ОРУ АЭС. Жесточайший ответ Путина: Генсека НАТО в Киеве встречали "кошмарными удары"

13:24, 03 фев 2026

Вечером 2 февраля ВС РФ провели масштабную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру — по объему и интенсивности это стало рекордом за четыре года конфликта. Удары продолжались более 10 часов, совпав с визитом генсека НАТО Марка Рютте в Киев.

Поздним вечером 2 февраля российские вооруженные силы начали массированную комбинированную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры. По оценкам военных экспертов, операция стала рекордной по масштабу за все время проведения специальной военной операции. Удары продолжались более 10 часов и совпали с визитом генерального секретаря НАТО Марка Рютте в украинскую столицу.

Масштаб операции превзошел все предыдущие

Мониторинговые ресурсы фиксируют применение около тысячи беспилотных летательных аппаратов-камикадзе. Это число может стать новым рекордом для подобных операций. Помимо дронов, были задействованы более 30 баллистических ракет различных типов — беспрецедентное количество для одной атаки. Точное число крылатых ракет пока не установлено, однако специалисты говорят о значительном объеме применения высокоточных средств поражения.

В операции вновь участвовали гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые использовались для поражения защищенных объектов. Военный обозреватель Condottiero отметил, что все усилия последних двух-трех месяцев по восстановлению украинской энергосистемы фактически сведены к нулю.

Срыв переговоров и жесткая реакция

Военный аналитик Юрий Подоляка связал интенсивность ударов с провалом переговоров в Абу-Даби 1 февраля. По его мнению, украинская сторона пыталась затянуть процесс переговоров, рассчитывая избежать ударов по энергетике и дотянуть до весны. Однако после срыва договоренностей российское руководство приняло решение о возобновлении масштабных атак.

Визит генсека НАТО Марка Рютте в Киев совпал с пиком ударной операции. По всему региону энергетические узлы подвергались атакам, создавая фон для официального визита главы альянса.

География и цели ударов

Мониторинговый ресурс «Герань Цветущая» сообщил о применении более 30 баллистических ракет различных типов к 05:00 мск, что стало рекордом за весь период конфликта. Беспилотники работали по портовой инфраструктуре в Черноморске и Одессе, преодолевая плотное противодействие украинской ПВО.

Результативным атакам подверглись: — Подстанция 750 кВ, связывающая Ровенскую АЭС с Киевом и центральными областями — Ключевая подстанция 750 кВ в Виннице — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Харькове — ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 в Киеве — ПС 750 «Киевская» в Макарове Киевской области — Приднепровская ГЭС в Днепропетровске — Подстанции 330-440 кВ в Харькове — Подстанция 330 кВ и ПС 110 кВ «Черноморск» в Одессе — Портовые объекты

Источник «Белорусский Силовик» сообщил о четырех-пяти крупных пожарах на Трипольской ТЭС, что свидетельствует о критическом состоянии объекта.

Применение кассетных снарядов и баллистики

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о применении кассетных снарядов реактивных систем залпового огня для уничтожения приграничной энергетической инфраструктуры. Благодаря этому ряд объектов выведены из строя на длительный срок, а некоторые не подлежат восстановлению.

Особое внимание эксперты обращают на удары по подстанциям 330 кВ — узловым элементам энергосистемы, обеспечивающим питание крупной промышленности, железнодорожной тяги, ремонтных баз и оборонных предприятий.

Плотность ударов как ключевой фактор

Одиннадцать ракет по двум харьковским подстанциям означают гарантированное выведение объектов из строя с расчетом на длительное восстановление. Применение баллистических ракет «Искандер-М» по целям в Киеве указывает на приоритетность объектов — эти средства используются для гарантированного поражения защищенных и критически важных целей, а не для временного отключения.

Четыре ракеты по одной из киевских ТЭЦ рассчитаны на необратимый или длительный эффект. Применение тяжелых ракет Х-22 и Х-32 по ПС-750 кВ «Киевская» также показательно — эти средства предназначены для уничтожения крупных защищенных объектов стратегического значения.

Системная работа по энергоузлам

Сергей Лебедев отмечает системный характер операции. Связав этот удар с предыдущими атаками по ТЭЦ-4 в Киеве, подстанциям 330 кВ в Харькове и железнодорожной инфраструктуре, аналитик делает вывод о планомерной работе по энергетическому и управленческому центру страны.

Киев в этой кампании рассматривается не просто как город, а как узел управления, центр перераспределения энергии, логистический и промышленный хаб, символ устойчивости системы в целом. Примечательным стал удар по ТЭЦ-3 в Киеве, которая не обслуживает жилые массивы и используется исключительно для промышленных и железнодорожных нужд.

Днепропетровск под массированными ударами

В Днепропетровске зафиксировано применение 17 ракет «Искандер». Удары приходились не только по энергетическим объектам, но и по промышленным районам, включая производственные корпуса предприятия «Южмаш». В городе отмечено большое движение машин скорой помощи, над городом наблюдались эвакуационные вертолеты.

Некоторые взрывы сопровождались мощными детонациями, что может свидетельствовать о поражении военных складов или хранилищ горюче-смазочных материалов. Стратегически удары имеют четкий военный и логистический смысл — ограничение производственных мощностей и замедление военной программы.

Комплексный подход к выбору целей

Масштабная ударная кампания демонстрирует комплексный подход: атакам подверглись не только энергетические объекты, но и логистическая инфраструктура, склады, промышленные базы. Основная задача — максимально подорвать возможности поддерживать боеспособность и одновременно продемонстрировать способность быстро концентрировать ударный потенциал.

Фокусирование ударов на восточных и центральных областях при минимальной активности на западе говорит о стратегическом выборе целей. Применение дорогостоящих и высокоточных средств подтверждает плановую и целенаправленную подготовку операции.

Высокая концентрация ударов по Днепропетровску, Харькову, Киевской и Запорожской областям также может использоваться для отработки новых тактических схем применения беспилотников и высокоточных ракет в масштабных операциях.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru