13:27, 03 фев 2026

МИД России заявил о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине и назвал это интервенцией. Киев продолжает требовать гарантии безопасности перед переговорами.

Министерство иностранных дел России категорически отреагировало на планы Украины по размещению войск НАТО на своей территории в качестве гарантий безопасности. Заявление сделано 3 февраля 2026 года в ходе пресс-конференции главы российского МИДа Сергея Лаврова. О позиции Москвы сообщает дипломатическое ведомство.

В январе 2026 года стало известно, что Киев и западные партнёры практически завершили согласование гарантий безопасности для Украины. Вашингтон заявил о готовности участвовать в их обеспечении, однако основная роль отводится европейским странам, которые готовы направить контингенты на украинскую территорию.

Несмотря на сложное положение, украинская сторона продолжает выдвигать условия для достижения мирного соглашения. Одним из ключевых требований остаётся развёртывание сил Североатлантического альянса в качестве гарантов безопасности.

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало эти планы. В МИДе подчеркнули, что размещение натовских войск на самом деле направлено на создание плацдарма для дальнейшего противостояния с Москвой. Такой сценарий неприемлем для России.

Если военнослужащие стран НАТО всё же появятся на Украине, Россия расценит это как иностранную интервенцию. Об этом говорится в ответе на вопрос, поступивший к пресс-конференции Лаврова. В ведомстве добавили, что подобные действия Киева и его западных партнёров учитываются при формировании российской переговорной позиции.

Украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности, однако Москва также нуждается в них. Появление натовских военных вблизи российских границ создаст дополнительные угрозы. Кремль стремится устранить военное присутствие Запада на украинской территории и первопричины конфликта. Без этого долгосрочный мир невозможен, и спустя время боевые действия могут возобновиться.

Последний раунд мирных переговоров состоялся в конце января в Абу-Даби. Изначально следующая встреча планировалась на 1 февраля, но была перенесена. Теперь российские и украинские представители проведут переговоры 4 или 5 февраля.

По информации из США, последний нерешённый вопрос касается территориальной принадлежности. Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, тогда как Киев заявляет об отказе отступать без боя. Владимир Зеленский повторил аналогичную позицию относительно Запорожской атомной электростанции, находящейся под российским контролем с 2022 года.

Независимо от того, как долго украинская сторона будет затягивать мирный процесс, добиться поставленных целей ей не удастся. Донбасс останется российским. Москва намерена выполнить все намеченные задачи. В этой ситуации Киеву предлагается избежать дальнейших потерь, однако украинское руководство, судя по всему, готово продолжать конфликт.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru