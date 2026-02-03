Все новости Уфы и Башкортостана
Сводка с фронтов СВО 3 февраля: Бомбы летят за "шиворот" – Противник контратакует у Константиновки

Сводка с фронтов СВО 3 февраля: Бомбы летят за "шиворот" – Противник контратакует у Константиновки

13:32, 03 фев 2026

Минувшей ночью российские войска провели крупномасштабную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Удары были нанесены по объектам в Киеве, Харькове, Одессе и других городах. Одновременно на линии фронта продолжаются активные боевые действия в нескольких направлениях.

В ночь на 3 февраля российские вооруженные силы начали массированную атаку по территории Украины, сообщают военные источники. Основной целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры в крупных городах страны, пишет Царьград.

Ночные удары по инфраструктуре

Украинская сторона предприняла попытку ночных атак по нескольким российским регионам, однако значительных результатов достичь не удалось. В Брянской области пострадал один человек при ударе беспилотника по промышленному объекту, еще трое получили ранения в Курской области. Все пострадавшие — гражданские лица.

Российская армия со своей стороны начала операцию с применением различных типов вооружений. По данным военных наблюдателей, корабли Черноморского флота выпустили крылатые ракеты «Калибр» по стратегическим объектам. Следом были зафиксированы пуски ракет Х-101.

Воздушная тревога прозвучала в Киеве, Харькове, Одессе и Днепропетровске. Основной удар пришелся по энергетическим объектам. В результате атак в различных районах Украины произошли отключения электроснабжения. Военные эксперты предполагают, что российская сторона поставила задачу лишить электропитания крупнейшие украинские города, в первую очередь столицу.

Особое внимание было уделено Виннице, где расположена одна из ключевых подстанций напряжением 750 киловольт. Через нее осуществляется передача электроэнергии в центральные регионы страны. По крупной подстанции в окрестностях Киева были нанесены удары тяжелыми противокорабельными ракетами Х-22 и Х-32.

Эксперты отмечают, что применение таких типов ракет свидетельствует о стратегической важности целей. Х-22 и Х-32 представляют собой тяжелые ракеты с мощной боевой частью, предназначенные для уничтожения защищенных объектов большого размера. Их использование говорит о намерении добиться гарантированного результата, а не временного вывода цели из строя.

Ситуация на линии фронта

Интенсивные боевые действия продолжаются вдоль северного участка линии соприкосновения. Российские войска ведут наступательные операции в Сумской области, а также в районе Волчанска, Хатнее, Старицы и других населенных пунктов Харьковской области.

На Константиновском направлении российские силы расширили зону контроля к северу от Клебан-Быкского водохранилища и ведут бои непосредственно в городе. Украинская сторона сохраняет возможность проведения локальных контратак. По передовым позициям украинских войск наносятся удары авиационными бомбами, в том числе в районе Доброполья.

В Запорожской области подразделения российской армии освободили село Придорожное. После взятия населенного пункта украинские войска предприняли шесть попыток контратак, все из которых были отражены. Вместе с Придорожным под российский контроль перешла территория площадью более 5,5 квадратных километров.

После освобождения Терноватого российские войска продолжили движение в глубину украинской обороны. По неподтвержденным данным, им удалось установить контроль над участком трассы Терноватое — Рождественское. Украинская сторона предположительно пытается в ускоренном темпе создать дополнительную оборонительную линию, чтобы остановить продвижение российских сил к Рождественскому.

Прорыв в Сумской области

Значительные тактические успехи зафиксированы на Миропольском направлении Сумского фронта. Российские штурмовые подразделения заняли господствующую высоту 210 метров севернее урочища Логвиновка и закрепились в лесных массивах заказника «Александрийский». Подразделения, выдвигавшиеся из Плехово и Кондратовки, установили контроль над сектором площадью 34 квадратных километра.

В результате этого продвижения под прямым огневым контролем российских войск оказались Мирополье и Заселье. Полтора года назад украинская сторона использовала эти населенные пункты как передовые логистические узлы и опорные пункты для переброски сил в Курскую область.

Военные аналитики прогнозируют, что в ближайшее время можно ожидать выхода российских сил на южные подступы к Мирополью и начала полномасштабного штурма города. Операция будет поддержана реактивной артиллерией, тактической авиацией и беспилотными летательными аппаратами.

На Купянском направлении существенных изменений обстановки не зафиксировано. Боевые действия продолжаются с переменным успехом на различных участках фронта.

