13:37, 03 фев 2026

Россия нанесла по Украине один из крупнейших ударов за время СВО. Под прицелом оказались энергообъекты, мосты, военные склады и логистика. Украинские источники говорят о завершении «энергетического перемирия».

Украина столкнулась с одной из самых крупных атак за всё время спецоперации. По данным украинских мониторингов, удар продолжался девять часов без остановки. В небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и истребители МиГ-31К. По различным данным, было выпущено более 30 баллистических ракет различных типов — «Искандеры», «Цирконы», «Калибры», Х-101 и Х-22. Вместе с ними в атаке участвовало около тысячи БПЛА типа «Герань».

Массированный удар последовал вскоре после обстрелов российских регионов со стороны ВСУ, в результате которых погибли минимум три человека — двое в Старом Осколе Белгородской области и один в Васильевке Запорожской области.

Что оказалось под ударом

Главными целями стали объекты энергетической инфраструктуры по всей территории Украины. Первой пострадала ТЭЦ-5 в Киеве — туда отправились стратеги с крылатыми ракетами Х-101, а также редко используемыми для ударов по столице Х-22/Х-32. К этому моменту волны дронов уже успели истощить украинскую ПВО.

К трём часам ночи была поражена Змиевская ТЭС в Чугуеве. Район практически полностью остался без электричества. Затем начались пуски гиперзвуковых «Цирконов» — украинские источники сообщили, что цель заключалась в поражении подстанций ПС-750 кВ в Киевской области, в частности в населённом пункте Наливайковка.

Особое внимание привлёк удар по Днепропетровску. По одной цели было выпущено 17 ракет «Искандер» из примерно 30 запущенных за ночь. Местные жители сразу начали строить версии о том, что могло быть настолько важным объектом. Основная версия — глубоко заглублённый правительственный бункер для первых лиц государства. Появились слухи о том, что там мог находиться Владимир Зеленский.

К четырём утра в Чёрное море вышли носители «Калибров». В Харькове к этому времени прогремело около 15 мощных взрывов. Город и область погрузились в блэкаут. После ударов по крупнейшей ТЭЦ возникла необходимость слить воду из труб отопления в 820 домах. Глава Днепропетровска заявил об остановке части объектов «Теплоэнерго» после прилётов.

Полный список поражённых объектов

Среди целей оказались ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3 в Киеве, Приднепровская ГЭС в Днепре, ТЭЦ-5 (по которой отработали семь «Искандеров») и ТЭЦ-6 в Харькове, ПЭС 750 кВ «Киевская» в Макарове Киевской области, Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ПЭС 440 кВ Харьков, ПЭС 330 кВ Одесса.

В порту Черноморска зафиксировано не менее 20 прилётов. Дроны «Герань» методично разносили системы ПВО в портах Черноморска и Одессы. Несмотря на плотную работу мобильных огневых групп ВСУ, все цели были поражены.

«На 05.00 мск., ВС РФ выпустили по тылам Украины более 30 различных баллистических ракет. Это рекорд за все время СВО», — сообщил мониторинг «Герань Цветущая».

Удары по энергосистеме АЭС

По данным мониторинга «Хроники Гераней», были поражены ПС-750 кВ, которые соединяют Ровенскую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Также комбинированным ударом была уничтожена ключевая подстанция «Запорожская» 750 кВ — «Калибры» прибыли по назначению к восьми утра.

Накануне массированной атаки волны «Гераней» направились в район Южноукраинск — Новоукраинск в Николаевской области. Именно там расположены распределительные мощности Южноукраинской АЭС. Последствия этих ударов оказались под грифом секретности.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении электрической подстанции «Харьковская» напряжением 330 кВ ракетой РСЗО «Торнадо-С» с кассетной боевой частью. Ещё два взрыва, которые слышали жители города в тот же период, были связаны с другими целями.

Конец перемирия

Ещё ночью появлялись сообщения о якобы продолжении «энергетического перемирия», в том числе из-за запланированной поездки генсека НАТО в Киев, однако планы изменились. Теперь украинские ресурсы в один голос заявляют: «Прощай, перемирие».

Любопытно, что о поражении энергетики украинские источники сообщали и накануне, но Владимир Зеленский это опровергал, заявив, что целенаправленных ударов не было. Обычно украинская сторона, наоборот, преувеличивает масштаб атак, а не опровергает их.

Военный обозреватель Юрий Подоляка связал массированный удар с тактикой украинской стороны на переговорах: «Зеленский считает себя хитрым и это обычное заблуждение всех глупых людей. Он посчитал, что если сорвать переговоры в Абу-Даби 1 февраля и начать тянуть „кота за хвост“ постоянным переносом даты и затягиванием окончательного соглашения, он сумеет уберечь подконтрольную себе территорию от ударов и таким образом дотянуть до весны».

По мнению Подоляки, российская сторона выполнила свои обязательства — не била по энергетике до конца 1 февраля, как и обещала. Но после срыва переговоров стало ясно, что одних переговоров недостаточно.

Последствия для гражданского населения

После ударов многие гражданские объекты остались без электричества. Однако источники утверждают, что это следствие перераспределения энергии украинской стороной, которая отдаёт приоритет военным объектам, производству, логистике и майнинг-фермам. Именно поэтому жители Харькова неоднократно наблюдали ситуацию, когда сначала свет есть, а затем его отключают вручную.

Масштаб атаки действительно впечатляет — более 30 баллистических ракет различных типов за одну ночь стали рекордом за всё время спецоперации. В сочетании с почти тысячей дронов это создало колоссальную нагрузку на украинскую ПВО и инфраструктуру.

Украинские власти пока не дают официальных комментариев о масштабах разрушений и потерь. Однако массовые отключения электроэнергии и тепла в крупнейших городах говорят сами за себя.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru