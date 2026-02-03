Все новости Уфы и Башкортостана
В России могут запретить сайты с решениями ЕГЭ и олимпиад

В России могут запретить сайты с решениями ЕГЭ и олимпиад

21:11, 03 фев 2026

Министерство просвещения России выступило с инициативой заблокировать интернет-ресурсы, где размещены готовые домашние задания, решения олимпиадных задач и материалы ЕГЭ. Цель — борьба со списыванием среди школьников. Законопроект находится на стадии педагогической экспертизы, пишет «Российская газета».

Предложение ведомства разделило педагогическое сообщество. Одни преподаватели одобряют запрет, утверждая, что готовые решения убивают у учеников желание думать самостоятельно. Другие настроены скептически: они боятся, что под ограничения попадут полезные материалы — разборы заданий прошлых лет, которые необходимы для качественной подготовки к экзаменам. Специалисты предупреждают о возможных последствиях: блокировка может ударить по открытости экзаменационной системы и ограничить равный доступ учеников к учебным материалам.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: егэ
