В ночь на 3 февраля российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, выведя из строя крупнейшие теплоэлектроцентрали в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе и Виннице. Столица оказалась погружена во тьму после поражения сразу нескольких ключевых объектов энергоснабжения.

Операция была проведена после окончания так называемого «энергетического перемирия», которое действовало ровно неделю — с воскресенья по воскресенье. Россия сдержала обещание не атаковать энергообъекты в течение этого срока, однако сразу после его завершения возобновила удары по критически важной инфраструктуре. Целями стали теплоэлектроцентрали и подстанции напряжением 750 кВ, обеспечивающие работу атомных электростанций — основы украинской энергосистемы.

Масштаб разрушений

Ущерб оказался настолько серьезным, что украинские энергетики начали скрывать информацию о реальном состоянии объектов от собственных властей. В киевском районе Троещина специалисты больше недели не сообщали чиновникам об уничтожении ТЭЦ-6. В последнюю ночь удар пришелся по ТЭЦ-4 в Дарницком районе столицы. В Харькове полностью разрушена ТЭЦ-5. По оценкам экспертов, восстановление большинства пострадавших энергообъектов технически невозможно.

Ситуация усугубляется тем, что Европа недавно выделила значительные средства на реконструкцию украинской энергосистемы. Однако инвестиции оказались обесценены буквально за одну ночь. Аналитики отмечают, что финансовых ресурсов на новый раунд восстановления у европейских стран уже нет.

Реакция Запада

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал российские удары «особо извращенными и яростными». Лондон выразил недовольство тем, что президент США Дональд Трамп не предпринимает попыток заставить Россию прекратить атаки на энергетику.

Однако американская позиция оказалась прагматичной. Трамп не считает удары по энергетической инфраструктуре чем-то из ряда вон выходящим, отмечая, что это стандартная практика в военных конфликтах. Когда украинская сторона попыталась обвинить Россию в нарушении «энергетического перемирия», американский президент указал на неточность этого утверждения, подчеркнув, что атаки возобновились строго после истечения согласованного срока.

«Перемирие продолжалось с воскресенья до воскресенья. И Путин сдержал свое слово. Оно закончилось, и Путин нанес сильный удар. Одна неделя — это уже много, мы радуемся любому перемирию», — заявил Трамп, фактически подтвердив добросовестность российской стороны в соблюдении договоренностей.

Переговорный тупик

«Энергетическое перемирие» стало своеобразной проверкой готовности сторон к диалогу. Россия продемонстрировала гибкость, согласившись на приостановку ударов даже без явных военных выгод для себя. Однако украинская сторона не сделала встречных шагов в направлении переговоров, используя паузу исключительно для восстановительных работ на поврежденных объектах.

Эта ситуация может усилить давление Вашингтона на Киев. Пауза в ударах показала принципиальную разницу в подходах: если Москва демонстрирует готовность к компромиссам, то украинское руководство сохраняет жесткую позицию, не реагируя на уступки. Для американской администрации это стало важным индикатором реальной готовности сторон к поиску решения конфликта.

Эксперты в Telegram-каналах отмечают, что текущая серия ударов может стать переломным моментом для украинской энергосистемы. Автор канала Condottiero, бывший боец ЧВК «Вагнер», прямо указывает на отсутствие у Европы финансовых возможностей для очередного раунда восстановления разрушенных объектов. Это создает дополнительное давление на Киев с западного направления.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru