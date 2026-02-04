14:52, 04 фев 2026

Российский Африканский корпус вместе с нигерской армией отразил попытку захвата международного аэропорта в столице Нигера. Инцидент произошел в начале февраля 2026 года. О деталях операции сообщают военные эксперты и представители российского оборонного ведомства.

Военный эксперт Кирилл Фёдоров заявил, что Франция напрямую поддерживает террористические формирования, используя их как инструмент влияния на богатые ресурсами территории. По его словам, конфликт в Африке выходит за рамки борьбы за сырьё и становится частью глобального геополитического противостояния.

Главным советником Минобороны России по африканскому направлению назначен генерал Сергей Суровикин. Эксперты подчеркивают: это назначение — не отстранение от дел, а важная стратегическая должность. Африканский корпус выполняет более масштабные задачи, чем бойцы ЧВК «Вагнер»: подготовка армий союзных государств (Мали, Буркина-Фасо и других), обеспечение безопасности, борьба с иностранными спецслужбами и недопущение создания НАТО новых точек напряженности на континенте.

Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с изданием «Царьград» заявил, что события в Африке связаны с попытками Франции вернуть контроль над регионами добычи полезных ископаемых. Нападение на аэропорт в Нигере, которое удалось предотвратить с российской помощью, служит подтверждением этой версии.

Михайлов назвал Суровикина опытным военачальником и стратегом. По его словам, генерала направили в Африку, чтобы даже ограниченными силами эффективно противодействовать интересам НАТО в регионе, учитывая занятость российских войск в зоне СВО.

Ранее основную известность получили действия «вагнеровцев», занимавшихся обучением военнослужащих в Мали и Буркина-Фасо. Теперь ключевые операции проводит Африканский корпус под руководством Суровикина. Эксперт отметил, что у генерала есть влиятельные сторонники, а его боевой опыт востребован на африканском континенте. После выполнения миссии Суровикин может вернуться в Россию на высокую должность.

Михайлов добавил, что Суровикин пользуется авторитетом среди военных. Его задача — не допустить краха государств, сотрудничающих с Россией, и предотвратить катастрофические последствия, к которым могут привести действия Франции и её партнеров в регионе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru