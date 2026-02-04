Все новости Уфы и Башкортостана
Сводка с фронтов СВО 4 февраля: Вбит клин, идут тяжёлые бои. Бригады оказывают отчаянное сопротивление

Сводка с фронтов СВО 4 февраля: Вбит клин, идут тяжёлые бои. Бригады оказывают отчаянное сопротивление

14:57, 04 фев 2026

На фронтах специальной военной операции продолжаются интенсивные боевые действия, которые разворачиваются по всей линии соприкосновения. Об этом сообщают военные источники и телеграм-каналы, освещающие события СВО.

Ракетные атаки и ответные удары

В Белгороде продолжается ликвидация последствий атаки ВСУ по энергетической подстанции, пишет Царьград. Отдельные районы города остаются без электроснабжения и отопления. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что детально комментировать ход восстановительных работ не представляется возможным из-за риска повторных ударов со стороны противника, который отслеживает ситуацию.

Российские силы нанесли ответный удар по Харьковской области, где была обнаружена и уничтожена пусковая установка HIMARS, использовавшаяся для обстрелов Белгорода. В результате комбинированной операции были уничтожены 14 единиц техники противника и личный состав численностью до взвода.

Удары наносились также по Одесской области и городам Запорожье, Харьков, Сумы. В Киеве генеральному секретарю НАТО демонстрировали последствия предыдущих атак по ТЭЦ. Западные аналитики прогнозируют продолжение массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Телеграм-канал «Военная хроника» иронично отметил, что глава НАТО Марк Рютте во время визита в Киев опубликовал кадры попаданий ракет по энергообъектам, а электростанции ДТЭК получили серьезные повреждения.

Ситуация на северных рубежах

Группировка войск «Север» ведет наступательные действия в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные столкновения южнее Волчанска и в районе Хатнего. В Купянске разворачиваются тяжелые бои, поступают сообщения о попытках закрепиться на окраинах Купянск-Узлового.

Значительного продвижения на северном направлении пока не зафиксировано. Части застопорились под Купянском. Однако наступательные операции на этом участке фронта выполняют важную функцию — сковывают крупные силы противника, препятствуя переброске резервов в Донбасс и Запорожскую область.

Российская армия формирует буферную зону, отодвигая противника от Белгорода и Курска. Задач по взятию Сум и Харькова в настоящий момент не ставится, достаточных сил для этого также не выделено.

Действия в Донбассе

Западнее Северска, по направлению к Славянску, идут боевые столкновения. Бои разворачиваются под Никифировкой, где российские подразделения продолжают вклиниваться в оборону противника.

В Константиновке продолжаются столкновения в юго-восточной части населенного пункта, севернее Клебан-Быкского водохранилища ведется зачистка территории. Поступает информация об успехах российских войск в Торецком, который находится в восьми километрах от Дружковки. Сохранение выступа в обороне противника создает условия для охвата агломерации с юго-западного направления.

Наступление развивается и западнее Покровска, с южной стороны Донбасса. Российские силы перемалывают бригады противника в районе Гришино и Сергеевки.

Войска методично отодвигают противника к Славянско-Покровской агломерации. Наступление ведется одновременно с юга, от Покровска, и с севера — от Северска. Дополнительно оказывается давление на Константиновку по центру. Взятие Славянска и Краматорска — последних крупных городов Донбасса, удерживаемых ВСУ — в течение нескольких месяцев представляется маловероятным.

Запорожское направление и «Дальневосточный экспресс»

На Запорожском фронте разворачиваются тяжелые бои на подступах к Магдалиновке, расположенной северо-западнее Степногорска. Этот населенный пункт имеет важное значение для ВСУ, поэтому противник оказывает ожесточенное сопротивление.

Группировка войск «Восток» пробивает клин в направлении Орехова и Запорожья с восточной стороны. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает об успехах на этом направлении. После занятия Терноватого у российских частей открылись дополнительные возможности для наступательных действий, которые группировка «Восток» начала реализовывать без остановки. Постепенно вырисовываются перспективы на участках, которые пока считаются второстепенными, но в недалеком будущем могут стать основными направлениями удара.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: спецоперация
