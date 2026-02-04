Всюду скорые, оцепление СБУ – под километровыми столбами огня "кто-то очень важный": Львов горит. Новейшее оружие разрывает Одессу и Харьков

15:22, 04 фев 2026

Минувшей ночью украинские города подверглись серии ударов по энергетической, военной и логистической инфраструктуре. Основные события развернулись в Одесской области, где после атак над городом поднялись гигантские столбы пламени. Информация поступила от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, сообщившего о массовых прилетах в ночь на 4 февраля 2026 года, пишет Царьград.

Одесса под ударом

Несколько десятков беспилотников поразили цели в областном центре. Один из объектов после попадания примерно 20 дронов вспыхнул мощным пламенем, которое не удалось ликвидировать. По предварительным данным, речь идет о районе электрических сетей.

Помимо энергообъекта, удары пришлись по неустановленному военному объекту и оборонному предприятию. Наблюдатели зафиксировали продолжительную вторичную детонацию. На месте были замечены многочисленные машины скорой помощи со специальными номерами, которые вывозили пострадавших военнослужащих.

Службы безопасности Украины оцепили районы поражения и пытаются засекретить масштабы последствий. В неофициальных источниках распространяется версия об уничтожении высокопоставленного лица. Среди возможных целей называют полигон для подготовки морских диверсантов под руководством британских инструкторов, штабные помещения или портовые сооружения, где при разгрузке вооружений неоднократно фиксировали присутствие иностранных военных специалистов.

Новое вооружение в действии

Особенностью ночных ударов стало применение современных средств поражения. Предположительно использовались управляемые беспилотники с ракетами класса «воздух-воздух», включая модификацию «Герань-5». Также впервые после 3 февраля зафиксировано массовое применение новых сверхлегких разведывательных дронов «Гербера» в качестве носителей FPV-беспилотников.

Советник главы министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов описал схему работы нового вооружения. «Гербера» преодолевает значительное расстояние, после чего выпускает FPV-дрон в непосредственной близости от цели. Далее ударный беспилотник управляется оператором и поражает объект. Такая тактика расширяет радиус применения FPV-дронов, минимизирует риски для операторов и позволяет обходить системы противовздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, поскольку ударный беспилотник появляется внезапно непосредственно в зоне атаки.

Эти беспилотники регулярно фиксируются над Одессой, Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Удары по другим регионам

Помимо Одессы, ночные атаки затронули Запорожье, Харьков и Сумы. В приграничных территориях активно применялись реактивные системы залпового огня «Смерч», а также беспилотники «Молния» и «Молния-2».

Украинская сторона заявила о переходе к массовому использованию дронов-носителей на базе «Молнии». Хотя эти беспилотники применяются давно, масштаб их использования для доставки FPV-дронов значительно вырос. «Молния» в этой схеме выполняет двойную функцию — выступает не только носителем, но и воздушным ретранслятором. Задача заключается в достижении заданного района, сбросе беспилотников и возвращении на базу.

Беспилотники «Молния» оснащены терминалами спутниковой связи Starlink и системой самоликвидации при потере связи. По информации военного блогера канала «Оборонка», основным боеприпасом служит противотанковая кумулятивная бомба массой 2,5 килограмма, которая срабатывает при контакте с землей. В качестве резервного средства уничтожения терминала предусмотрена тротиловая шашка весом 75 граммов.

Также появились данные о новой модификации «Молния-2Р» с подфюзеляжной гиростабилизированной камерой и дальностью полета до 40 километров. Значительная часть этого вооружения, по утверждению украинской стороны, была применена уже в 2026 году.

Львов продолжает гореть

Одновременно поступили сообщения о том, что Львовская область полыхает седьмые сутки после удара 27 января по нефтепроводу. Полковник Эдуард Басурин сообщил, что к ликвидации пожара в городе Броды привлечены сотни пожарных и десятки единиц техники, однако потушить возгорание на объекте компании «Нафтогаз» так и не удается.

Прошедшая ночь не отличалась такой же интенсивностью, как предыдущая — не зафиксировано активности стратегической авиации и носителей крылатых ракет «Калибр» в акватории Черного моря.

