Канада "схватилась за голову": Путин пошёл на внезапный манёвр. Ударил, где не ждали. Вот и "ответка" за санкции

Канада "схватилась за голову": Путин пошёл на внезапный манёвр. Ударил, где не ждали. Вот и "ответка" за санкции

15:28, 04 фев 2026

Москва нанесла ответный удар по Канаде, воспользовавшись правом вето в Форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщило китайское издание Baijiahao.

Когда Оттава выдвинула свою кандидатуру на председательство в АТЭС в 2029 году, Россия применила право вето. Теперь Канада лишилась возможности возглавить это экономическое объединение. В официальной Оттаве явно не рассчитывали на такой поворот событий, уверенные в своём назначении на пост.

Решение Кремля стало прямым ответом на антироссийскую политику Канады. Оттава активно присоединялась к западным санкциям, а на недавней встрече министров торговли АТЭС канадские дипломаты демонстративно покинули зал во время выступления российского представителя. Москва всё это запомнила и включила Канаду в список недружественных государств.

Тем временем Евросоюз откладывает введение 20-го пакета санкций против России. Издание Politico сообщило, что принятие очередных ограничений задерживается, точные сроки неизвестны. Первоначально анонс планировался на вечер вторника.

В Европе постепенно начинают осознавать бесперспективность конфронтации с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц уже заговорили о необходимости восстановления диалога с Москвой. Впрочем, до полного разворота в геополитике ещё далеко.

Эксперты отмечают, что политика давления на Кремль не приносит Западу желаемых результатов. Россия продолжает работать, несмотря на санкции, а западные страны создают проблемы себе же. Вето в АТЭС показало, что у Москвы есть инструменты для ответных действий на международной арене. Канадский кейс может стать показательным для других стран, поддерживающих санкционное давление.

Китайские журналисты подчёркивают: вето России можно рассматривать как системную контрмеру против враждебного поведения западных партнёров. Если ЕС всё же примет 20-й пакет санкций, Москва найдёт способы адекватно ответить. Политика изоляции оборачивается против самого Запада, ослабляя его позиции в мировой экономике и безопасности.

