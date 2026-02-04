Все новости Уфы и Башкортостана
Фронт "вспыхнет" весной. На Украине готовятся к новой мобилизации в России. А русские без шума делают дроны

15:33, 04 фев 2026

Военные эксперты прогнозируют весеннее обострение на фронте. Западные аналитики бьют тревогу: российская армия создает единую структуру управления беспилотниками, которая может изменить расклад сил в зоне СВО. Украинские власти параллельно убеждают население, что после зимы Москва проведет новую волну мобилизации, хотя доказательств этому нет, пишет Царьград.

Традиционное затишье конца зимы обе стороны используют для подготовки к активным боевым действиям. Но в этот раз пауза может стать переломной — такого мнения придерживаются многие аналитики. Российская армия взяла курс на системное использование БПЛА вместо хаотичного применения по обстоятельствам.

Американский эксперт Сэмюэл Бендетт из Центра военно-морского анализа отмечает: за два года беспилотники превратились в отдельный род войск. Если раньше дроны использовали кто во что горазд, приспосабливаясь к ситуации, то теперь в Генштабе России формируют единое командование для БПЛА.

Западные специалисты озабочены: россияне выстраивают систему, где беспилотники работают в связке разведка-удар-перехват-обеспечение. Координировать действия будут специальные командиры, а дроноводы станут действовать как единое целое. Это серьезный шаг от адаптивного применения к стратегическому использованию беспилотников.

Кто на шаг впереди

В начале СВО украинцы первыми начали массово применять БПЛА и доминировали на этом направлении. Но затем инициативу перехватили российские военные. Кремль сделал выводы из опыта, когда ВСУ использовали дроны для давления на передовой и атак по тылам.

ВСУ до сих пор применяют беспилотники через волонтерские подразделения и отдельные группы. Российская армия создает вертикаль — единый центр управления дронами. По мнению западных экспертов, это может стать точкой перелома в ходе специальной операции.

Бендетт допускает, что задумка способна провалиться. Однако признает: Россия уверенно перехватила инициативу в использовании беспилотников. Украина не готова противостоять силе, которую сейчас формируют в российской армии без громких заявлений.

Перелом может случиться уже весной. Западные союзники Киева с тревогой наблюдают за созданием российских армейских формирований, специализирующихся на беспилотниках. Для ВСУ это крайне неприятная новость — противостоять единой системе применения дронов будет значительно сложнее.

Украинские фантазии

На Украине предпочитают не замечать реальность. В информационном пузыре местные стратеги рассуждают о новом контрнаступе и тоже ждут весну. Причем уверены, что сезонное потепление принесет перелом в пользу ВСУ.

Украинская пресса открыто пишет: мирные переговоры с посредничеством США нужны Киеву только чтобы не разозлить Белый дом. После того как Владимир Зеленский позволил себе взбрыкнуть, американцы на короткое время прекратили поставки оружия и разведданных. Без этой помощи Украина моментально оказалась в тяжелом положении.

Теперь, изображая поиск путей к миру, Зеленский и его окружение ждут, что Россия окажется в финансовом кризисе и будет вынуждена провести новую мобилизацию. В Киеве мечтают, что это случится весной, и тогда украинская сторона начнет диктовать условия.

Украинские власти уже начали подготовку населения к этому сценарию, хотя он основан исключительно на слухах и предположениях. Доказательств планируемой российской мобилизации нет, зато есть реальные шаги по совершенствованию военной структуры и наращиванию дроновых возможностей.

