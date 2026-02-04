"Три дня — и США вступают в войну с Москвой": переговоры аннулированы. Вторжение НАТО. Лавров дал "жёсткую оплеуху". Поддубный добавил

15:40, 04 фев 2026

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев 3 февраля 2026 года и сделал заявление, которое фактически перечеркивает переговорный процесс между Россией и Украиной. Выступая в украинской столице, глава Альянса призвал Владимира Зеленского скорее договариваться с Москвой, но не ради мира, а чтобы как можно быстрее разместить натовские войска на территории Украины, сообщает Царьград.

Рютте торопит Киев на переговоры

Визит генсека НАТО состоялся через несколько дней после того, как Зеленский публично раскритиковал страны Альянса за задержку с оплатой американских противоракетных систем. По словам украинского лидера, именно это привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Рютте оправдывался, утверждая, что 90 процентов обязательств по противоввоздушной обороне были выполнены.

Однако ключевым стало другое заявление. Марк Рютте заявил, что прекращение конфликта потребует от всех сторон болезненных компромиссов. При этом он подтвердил: сразу после подписания мирного соглашения на украинскую территорию войдут вооруженные силы тех членов НАТО, которые на это согласятся. По словам генсека, эти войска обеспечат присутствие в воздухе, на суше и на море.

«Я думаю, что Зеленский полностью готов пойти на соглашение с русскими», — заявил Рютте, фактически подталкивая украинского лидера к скорейшему началу переговоров.

Поддубный: переговоры сведены к нулю

Военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный назвал слова генсека НАТО фактическим аннулированием переговорного процесса. Особенно показательно, что подобное заявление прозвучало накануне нового раунда переговоров, запланированного на 4 февраля.

«Понимают ли еврочиновники, что для России такие ультиматумы неприемлемы и являются одной из причин начала СВО? После того как мы практически миллион раз сказали об этом публично, вряд ли для них это секрет. Значит, это сознательный выбор продолжить войну», — отметил журналист.

Поддубный подчеркнул: присутствие иностранных военных на соседней с Россией территории неприемлемо для Москвы. Выходит, что Рютте и его партнеры не оставляют выбора ни России, ни Украине. Украинцы продолжат нести потери, покрывая своими жизнями интересы нелегитимной власти и ее спонсоров, а Россия будет достигать целей спецоперации военным путем.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал похожую позицию: любой сценарий с размещением натовских войск на Украине после окончания конфликта делает его окончание бессмысленным. Проще продолжать сейчас, чем ждать возобновления войны в худших для России условиях, когда на украинской территории уже будут натовские контингенты.

Причины эскалации

Репортер ВГТРК Андрей Руденко в беседе с RT объяснил, почему европейские структуры и НАТО продолжают политику эскалации. По его словам, только в состоянии военного противостояния они могут оправдать перед своим населением экономический спад и ухудшение условий жизни. Высокие цены на энергоносители, коммунальные платежи и продукты питания — во всем этом европейские власти обвиняют Россию.

Лавров поставил точку

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал планы Запада по «гарантиям безопасности» для Украины. Министр подчеркнул: терроризм в любых формах недопустим и не способствует политико-дипломатическому решению конфликта. Своим безрассудством Киев только осложняет себе жизнь и затрудняет поиск компромиссных вариантов.

«Оказавшись в положении цугцванга, режим Зеленского все равно продолжает пытаться диктовать свои условия, навязывая собственную модель урегулирования, ключевым элементом которой должно стать предоставление неких гарантий безопасности Украине», — заявил Лавров.

Под этими гарантиями понимается размещение на украинской территории многонациональных сил, которые должны будут помочь «восстановлению» ВСУ и обеспечить «сдерживание» России после прекращения боевых действий. Фактически речь идет о создании плацдарма для дальнейшей борьбы против Москвы.

«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», — подчеркнул министр.

Военный эксперт Юрий Баранчик добавил: «Надо регулярно всем напоминать, что натовские войска на Украине не прокатывают. От слова совсем. Сразу будем уничтожать».

Британцы раскрыли план «72 часа»

Издание Financial Times опубликовало детали плана, который авторы материала озаглавили как «72 часа — и США вступают в войну с Россией». Согласно источникам газеты, Киев якобы договорился об этом не только с Евросоюзом, но и с американцами на случай возможного нарушения будущего мира. При этом документ никак не регулирует случаи нарушения мира самой Украиной.

План разбит на три этапа. Первый — до 24 часов. После возобновления обстрелов следует дипломатическое предупреждение, а ВСУ предпринимают действия для их прекращения (какие именно — не указано). Второй этап запускается, если боевые действия продолжаются. Тогда подключается «коалиция желающих»: страны ЕС, Британия, Норвегия, Исландия и Турция.

Третий этап — до 72 часов. Если ситуация перерастает в переход границы, начинается скоординированный военный ответ ЕС и США с участием американских войск. Европейские силы обеспечивают операции в воздухе, на море и на суше, США предоставляют разведку и логистику.

По утверждению Киева, Вашингтона и европейских столиц, план уже согласован. Однако, как иронизирует телеграм-канал «Военная Хроника», осталось лишь объяснить России, что у нее под боком планируется появление страны вне НАТО, но с отложенной пятой статьей НАТО. На такие условия перемирия соглашаться невозможно.

Что дальше

Заявления Рютте прозвучали накануне запланированного на 4 февраля переговорного раунда. Однако после слов генсека НАТО о размещении войск Альянса на украинской территории сразу после подписания мира перспективы этих переговоров выглядят крайне туманными. Москва неоднократно предупреждала: присутствие иностранных военных на соседней территории неприемлемо и будет рассматриваться как угроза безопасности России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru