Все атомные электростанции на территории Украины могут скоро прекратить работу — к такому выводу пришли инсайдеры после массированных ударов 3 февраля. Крупнейшие города страны — Киев, Одесса, Днепр и Харьков — остались без электричества и отопления, когда температура опустилась до минус 20 градусов.

Источники связывают эскалацию с недавним ударом украинских сил по Белгороду американскими установками HIMARS. После этого удара российские войска провели серию масштабных атак по энергетической инфраструктуре противника. Сейчас стабильное электроснабжение сохраняется только в западных регионах страны. Во Львове 4 февраля даже объявили день без отключений электричества.

Планы по изоляции АЭС

Инсайдеры сообщают о подготовке к «островизации» атомных станций, которые все еще находятся под контролем Киева: Хмельницкой, Южно-Украинской и Ровенской. Источник издания «Военная хроника» утверждает, что изоляция будет проводиться по аналогии с киевской схемой.

Специалисты обращают внимание на подстанцию «Днепровская». Удар по этому объекту может отсечь значительную часть электроэнергии, передаваемой с АЭС в центральные регионы. Кроме того, эксперты называют подстанцию «Кварцит» в Кировоградской области как потенциальную цель.

Аналитики предполагают, что украинский «Энергоатом» будет вынужден остановить работающие станции, поскольку атомные реакторы не могут функционировать без потребителей электроэнергии. Это означало бы прекращение самостоятельной выработки энергии и фактическое разрушение оборонно-промышленного комплекса страны.

Реакция и прогнозы

Официальные власти Украины пока не комментируют ситуацию. Telegram-канал «Легитимный» прогнозирует, что украинцы будут жить в режиме постоянных отключений в течение ближайших трех-пяти лет. Источник считает, что начатую инфраструктурную войну украинское руководство проиграло.

В российском Минобороны поступающую информацию не комментируют. Западные области пока сохраняют относительную стабильность в энергоснабжении, однако инсайдеры предупреждают, что вскоре удары могут быть нанесены по Львову, Хмельницкому и Ровно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru