Кровожадный удар ВСУ по Ростову – мгновенный ответ Белоусова: "Искандеры" хоронили румын в Одессе. Обесточенный Киев полыхает 6 часов

14:10, 05 фев 2026

Минувшей ночью украинские силы попытались атаковать гражданскую инфраструктуру в пяти российских регионах. Главной целью, по данным ряда источников, стали энергетические объекты. В результате атаки есть пострадавшие, после чего последовал незамедлительный ответный удар российских войск.

Атака на российские регионы

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 95 беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны. Системы ПВО перехватили 36 дронов над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Белгородской областью, два — над Крымом и один — над Волгоградской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил уничтожение БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе. Наблюдатели отмечают, что беспилотники пытались достичь крупного энергетического объекта в регионе, но были сбиты на подлёте.

В Батайске пострадал водитель грузовика — мужчина получил ранения средней тяжести от падения обломков дрона и был госпитализирован. Угрозы для жизни нет. На стоянке агропредприятия повреждены пять автомобилей и складское здание. В Новошахтинске пострадал частный дом. Возгораний на месте происшествий не зафиксировано.

Ресурсы украинских спецслужб распространили информацию о якобы ударах по теплоэлектроцентрали в Ростове, однако официального подтверждения этим данным нет.

Ответные удары по Украине

Российская армия нанесла серию массированных ударов по территории Украины сразу после ночной атаки на российские регионы. Первые взрывы прозвучали в Запорожье, где, предположительно, были поражены энергетические объекты. Город остался без электричества и интернета, визуальных подтверждений с места минимум.

В Киеве зафиксирована серия взрывов с последующей вторичной детонацией. Пожары продолжали тушить в течение нескольких часов. Службы безопасности Украины скрывают результаты ударов, однако официальные кадры местного МЧС указывают на повреждения складов и мест сборки дальнобойных беспилотников. Украинские блогеры сообщили о возгораниях в Оболонском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Харьков подвергся ударам реактивных систем залпового огня. В городе отключилось электричество в нескольких районах, остановилось движение поездов в метро. Местные источники указывают на поражение энергетической инфраструктуры.

Удары по Одесской области

В Сарате Одесской области был зафиксирован удар высокоточным вооружением. Местные жители сообщили о сильных пожарах на нефтебазе возле железнодорожной станции и складских помещений. Вторичная детонация продолжалась несколько часов. В регионе заметили повышенную активность машин скорой помощи со специальными номерами, которые используются для перевозки военных и сотрудников спецслужб.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в порту Измаила находился на разгрузке военный груз. По его данным, порт продолжал работать, получая энергию для обеспечения операций и связи с Румынией.

Существуют неподтвержденные данные о том, что удары по одесским портам привели к уничтожению складов с военным имуществом. Ряд источников утверждает о возможных потерях среди иностранных военных специалистов, находившихся в зоне поражения, однако официальных подтверждений этой информации нет.

