Подразделения группировки «Восток» прорвали линию обороны ВСУ в районе Гуляйполя, взяв под контроль Староукраинку и выйдя к восточным окраинам Рождественского. Об этом сообщают военные блогеры и эксперты, включая Юрия Подоляку и телеграм-канал «Два майора».

Прорыв под Гуляйполем грозит цепной реакцией

Воины-дальневосточники продолжают успешное наступление на Гуляйпольском направлении. В сеть попали кадры объективного контроля из Староукраинки, которая перешла под контроль российских подразделений. Это произошло через сутки после прорыва севернее — в районе Терноватого, где штурмовые группы сразу вышли на восточные окраины Рождественского, пишет Царьград.

Фронт противника за рекой Ганчур оказался прорван на двух критически важных участках одновременно. Военные эксперты прогнозируют серьезные последствия для украинской армии. Противник будет вынужден отступать, не имея возможности удерживать позиции в соседних населенных пунктах.

Российская армия получила возможность быстро выйти к Верхней Терсе, Рождественскому и Любицкому. Это создает угрозу для Орехова — ключевого опорного пункта ВСУ в регионе. Блогер Юрий Подоляка отмечает, что бойцы группировки «Восток» многообещающе начали февраль, продолжая освобождать территорию Запорожской области.

Константиновка на грани блокады

На Константиновском направлении российским войскам удалось полностью выбить противника из Степановки и закрепиться в населенном пункте. Упорные бои за это небольшое село продолжались на протяжении двух недель.

Успех позволил зацепиться за верховья Длинной Балки — поросшей деревьями и кустарниками местности, которая тянется на много километров на север и заходит в тыл Константиновке. Если штурмовикам удастся занять село Длинная Балка, расположенное всего в 500 метрах, это обеспечит группировке «Юг» возможность еще сильнее блокировать Константиновку.

Взятие Длинной Балки и соседнего Николайполя обеспечит фланги одновременно для частей, ведущих бои за Ильиновку, и для подразделений группировки «Центр», наступающей западнее на Торское. Это создаст дополнительное давление на оборону противника в регионе.

Наступление идет по всем направлениям

На Сумском направлении российская армия ведет наступательные действия. Противник здесь уже вымотан и почти не бросается в контратаки. Однако российские войска действуют методично, не форсируя темпы наступления.

Одновременно наступление развивается сразу на нескольких участках в Харьковской области. Командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы то из Сумской области в Харьковскую, то обратно, что говорит о нехватке сил для стабилизации фронта.

По направлению к Славянску в Донбассе также фиксируется продвижение. Противника потеснили у Платоновки, Закотного и Кривой Луки. Судя по картам боевых действий, российские войска выравнивают фронт и по частям режут «карманы», образованные в результате предыдущих вклинений в оборону ВСУ.

На юге продолжается крупное и затяжное сражение за Гришино к северу от Покровска. Здесь российская армия, успешно взяв Покровск и Мирноград, пока не продвигается дальше на север. Возможно, идет накопление резервов, ротация и пополнение боевых частей перед следующим этапом наступления.

На Запорожском фронте ВСУ продолжают забрасывать малые группы в Приморское, за которое идут затяжные бои. Севернее Малокатериновки противник оборудовал оборонительные рубежи, пытаясь остановить продвижение российских войск.

На юге Купянского направления отдельные командиры ставят главной задачей передовым группам пехоты заснять водружение флага любой ценой. Военные аналитики связывают это с опасениями последствий прежних завышенных докладов.

Массовый сбой Starlink ударил по обеим сторонам

Накануне на фронте случился массовый сбой системы спутниковой связи Starlink. На этой системе завязана большая часть коммуникаций в украинской армии. Трофейные терминалы от Илона Маска есть и в российской армии.

Сбой затронул обе стороны фронта — не работали ни украинские, ни российские терминалы Starlink. Илон Маск на фоне инцидента подтвердил в соцсети X необходимость регистрировать терминалы через украинские госорганы. Однако ясности по причинам сбоя это не добавило.

Маск ранее заявлял, что захваченные российскими войсками терминалы используются нелегально. Однако механизм запрета их использования остается неясным. Военные аналитики в России серьезно задумываются о необходимости создания собственной системы спутниковой связи, аналогичной Starlink.

Для этого не нужно запускать десятки тысяч спутников — достаточно нескольких сотен. Спутниковую связь невозможно заглушить системами РЭБ, она цифровая и современная. Именно этим преимуществом ВСУ активно пользуются уже несколько лет, что делает вопрос создания отечественной альтернативы особенно актуальным.

