"Во всех подразделениях ВС РФ исчезла связь": "Откатились" в 2022-й? Отключение Starlink. Бойцы раскрыли - "очень критично для штурмовиков"

Проблемы начались внезапно — терминалы Starlink перестали функционировать практически повсеместно. Военкор Роман Сапоньков сообщил вечером 4 февраля, что связь отключилась у всех пользователей на территории Украины, независимо от принадлежности. Юрий Подоляка подтвердил информацию о сбоях по обе стороны линии фронта, пишет Царьград.

Позднее выяснилось, что компания SpaceX внедрила систему верификации через так называемые белые списки. Для регистрации терминала теперь требуется личное присутствие в центре административных услуг с паспортом и идентификационным номером налогоплательщика. Все незарегистрированные устройства подлежат отключению.

Реакция российских военных

Информация о блокировке вызвала противоречивые оценки среди военных блогеров и корреспондентов. Автор канала «Котейкин СВО» назвал произошедшее стратегической ошибкой противника. По его словам, российские подразделения настолько активно использовали перехваченные терминалы для управления беспилотниками и координации действий, что украинская сторона решила полностью перекрыть доступ к системе.

Мобилизованный боец отмечает парадоксальность ситуации: вместо технического решения проблемы фильтрации трафика противник выбрал административный путь, создав дополнительные сложности для собственных подразделений. Теперь украинским военным придется заниматься бюрократическими процедурами регистрации оборудования в электронных реестрах.

Военный обозреватель Alex Parker Returns провел параллели с ситуацией 2022 года, когда российские подразделения испытывали серьезные проблемы со связью из-за неисправного оборудования. Тогда бойцы использовали гражданские рации, что позволяло противнику отслеживать перемещения и планы российских войск. Блогер предупреждает, что отключение Starlink особенно критично для штурмовых групп на передовой.

Альтернативные точки зрения

Александр Коц из «Комсомольской правды» отметил, что предусмотрительные командиры заранее подготовились к подобному сценарию. Он рассказал о случае, когда один из офицеров проложил оптоволоконный интернет на командный пункт и установил WiFi-мосты на позициях.

Дмитрий Стешин, спецкор «Комсомольской правды», указал на наличие альтернативных каналов связи. По его словам, российские военные располагают спутниковыми системами военного назначения, тогда как украинская сторона такой альтернативы не имеет. Журналист призвал вспомнить о традиционной радиосвязи, которая хоть и не решит всех задач, но поможет в критических ситуациях.

Военкор Fighterbomber, бывший летчик истребительной авиации, считает ситуацию некритичной. По его наблюдениям, пехотные подразделения за все время специальной военной операции не запрашивали терминалы Starlink, предпочитая защищенную цифровую связь и обычные рации. Он отметил, что противник также располагает достаточным количеством средств связи, поэтому говорить о катастрофе преждевременно.

Мнение со штурмового направления

Боец с Харьковского направления, ведущий канал «Без Ретуши», подтвердил критичность ситуации именно для штурмовых подразделений. Остальные позиции, включая операторов беспилотников, научились обеспечивать интернет-соединение другими способами.

Военный выразил уверенность, что среди украинских граждан на контролируемых Россией территориях найдутся люди, готовые помочь в обходе ограничений. Он также отметил, что подобные кризисы обычно стимулируют разработку собственных решений. Боец указал на асимметричность проблемы: украинские подразделения постепенно переведут все терминалы на легальную основу, тогда как российской стороне придется искать обходные пути.

Исторический контекст проблемы

Военный обозреватель Влад Шлепченко ранее рассказывал о критической ситуации со связью в начале специальной военной операции. Из-за действий осужденных генералов Халила Арсланова и Вадима Шамарина российские военные получили неисправные рации «Азарт» и устаревшие «Акведуки» без аккумуляторов.

Это вынудило бойцов использовать гражданское оборудование, которое легко прослушивалось противником. Украинская сторона получала полную информацию о расположении российских подразделений, их состоянии и планируемых действиях. Обозреватель подчеркивает критическую важность связи в современной войне, где отсутствие коммуникации равносильно слепоте.

Нынешняя ситуация с Starlink, по мнению части экспертов, может вернуть российские подразделения к проблемам 2022 года, когда координация между войсками была затруднена. Однако другие специалисты считают, что за прошедшее время военные накопили опыт и создали альтернативные системы связи, способные компенсировать потерю спутникового интернета.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru