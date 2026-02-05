Хочешь выжить? Плати! Это происходит на фронте СВО с нашими бойцами ежедневно

14:31, 05 фев 2026

Считается, что военные на фронте получают приличные деньги и могут ни в чем себе не отказывать. Но реальность оказывается куда жестче — львиная доля зарплат уходит на то, чтобы просто остаться в живых. Военкор Александр Харченко из Telegram-канала «Свидетели Байрактара» рассказал, как обстоят дела с финансами у участников спецоперации.

Деньги идут на транспорт, защитное снаряжение, стройматериалы, лекарства, запчасти, горючее, газ и беспилотники, пишет Царьград. Без этого не протянуть до следующей получки. Если в подразделении нет дронов с маркетплейса, то бойцам не доставят провиант, не собьют вражескую «Бабу-Ягу» и не засекут атакующих. Иногда спасти товарищей могут только крупные суммы наличными, причем срочно. Нередко таких денег в части просто нет.

Волонтер и публицист Сергей Богатырев объяснил корень проблемы. Зарплаты военнослужащих рассчитаны по ценам 2022 года и ни разу не пересматривались, хотя вокруг всё подорожало. Те 200-250 тысяч рублей, что были актуальны четыре года назад, сейчас имеют совсем другую покупательную способность. В зоне СВО цены выше даже на обычные бытовые вещи, не связанные с войной. Хорошо хоть маркетплейсы наладили доставку, иначе было бы совсем худо.

Вторая беда — волонтеры физически не могут закрыть все потребности. Противостояние между Россией и Украиной становится технологичнее, а значит, требует больше средств. Достать нужное получается не всегда. Богатырев видит единственный выход: срочно проиндексировать оклады военных в зоне СВО минимум на 30%. Идеально наладить снабжение не получится — бойцы всё равно будут докупать необходимое за свой счет. Главное, чтобы у них появились на это деньги.

Тыловики выживают на мирные зарплаты

Всё чаще за гуманитарной помощью обращаются части, которые формально числятся в тылу, а не на передовой. Среди них подразделения ПВО, ФСБ, охрана границы. Эти люди круглосуточно отбивают атаки дронов и пресекают попытки ДРГ перейти рубеж. Фактически они находятся на линии фронта, но получают мирные оклады — по 40-50 тысяч рублей. Денежное содержание совершенно не соответствует реальной опасности и нагрузке.

Богатырев подтвердил: это не единичные случаи, а системная проблема. Без срочных мер ситуация будет только ухудшаться. Пока чиновники думают над индексацией, бойцы продолжают тратить последнее на то, чтобы дожить до завтра.

