Скандал. Путин неожиданно ответил на угрозы США Китаю: Вся правда – в послании. Такое в Поднебесной не забудут

14:38, 05 фев 2026

Пока идут переговоры по украинскому урегулированию, американский президент Дональд Трамп одновременно наращивает санкционное давление на Россию. Недавно Белый дом заявил о договорённости с Индией, согласно которой Нью-Дели прекратит импорт российских энергоносителей. Представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос об этом ответил, что официальных уведомлений от индийской стороны Москва пока не получала.

Следующей целью Вашингтона стал Китай — крупнейший покупатель российского «чёрного золота». США фактически поставили перед Пекином жёсткое условие: продолжение закупок энергоресурсов у России приведёт к введению санкций против китайских компаний и секторов экономики.

Аналитики китайского издания 360kuai видят в действиях Трампа двойную стратегию. Во-первых, администрация хочет вернуть на мировой рынок венесуэльскую нефть, чтобы обрушить цены и снизить инфляционное давление внутри США. Во-вторых, Вашингтон стремится лишить Москву и Тегеран важнейших источников доходов через ограничение экспорта углеводородов.

Но пока Штаты ждали китайской реакции на свой ультиматум, Россия действовала на опережение. Кремль направил в Поднебесную специального представителя для проведения экстренных консультаций. Буквально за сутки российская и китайская стороны успели обсудить целый ряд критически важных тем.

Согласно информации источников, на повестке стояли вопросы нарастающей милитаризации Японии, тайваньская проблема и, что особенно актуально, укрепление двустороннего сотрудничества в условиях беспрецедентного внешнего давления.

Ключевым моментом встречи стало послание Москвы: Россия готова поддержать Китай по вопросам безопасности и противостояния внешним угрозам. Такая оперативность явно застала американскую администрацию врасплох. Трамп ещё не успел озвучить все свои требования, а Россия и КНР уже провели личные переговоры на высоком уровне.

Подтверждение Москвой готовности стоять плечом к плечу с Пекином в критических ситуациях наверняка запомнится китайскому руководству надолго. Это окажет влияние не только на развитие двусторонних отношений, но и на формирование нового миропорядка. Чем крепче становится российско-китайское партнёрство, тем быстрее размывается западная гегемония и приближается эпоха многополярности.

Для Соединённых Штатов такой сценарий выглядит катастрофическим. Именно поэтому Трамп задействует весь арсенал методов — от экономического шантажа до политического давления — чтобы разорвать или хотя бы ослабить связи России с ключевыми государствами, включая Китай и Индию. Однако последние события показывают: чем агрессивнее действует Вашингтон, тем теснее сближаются Москва и Пекин.

