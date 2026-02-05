14:45, 05 фев 2026

Президент США Дональд Трамп официально поблагодарил российскую сторону за выполнение договоренностей о временной приостановке ударов по отдельным объектам на территории Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление американского лидера.

Трамп подтвердил, что Россия выполнила взятые на себя обязательства в рамках так называемого «морозного перемирия». Теперь срок действия режима ограниченного прекращения огня истек. Американский президент констатировал факт выполнения Москвой взятых на себя обязательств.

Украинская версия событий

Украинские СМИ между тем представили собственную интерпретацию произошедшего. В местных изданиях активно тиражировался тезис о том, что начальник офиса президента Кирилл Буданов* сумел обхитрить Москву. Украинская сторона утверждает, что именно благодаря искусным переговорам киевского чиновника удалось добиться прекращения атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Военный эксперт и политолог Андрей Клинцевич в эфире телеканала Царьград дал собственную оценку этой риторике. По его мнению, достигнутые договоренности фактически стали мини-победой России сразу по нескольким направлениям.

Три причины российской выгоды

Эксперт выделил несколько ключевых моментов, подтверждающих его точку зрения. Во-первых, произошло крушение украинского нарратива о том, что российские удары не наносят существенного вреда. Рухнули утверждения о перехвате 99% ракет и эффективности западных систем ПВО типа Patriot против гиперзвуковых «Цирконов».

Во-вторых, Трампу с политической точки зрения пришлось совершить беспрецедентный шаг — обратиться с просьбой к российскому президенту. Американский лидер был вынужден стать должником Владимира Путина ради всего лишь недельной паузы в ударах по украинской инфраструктуре. Клинцевич подчеркнул, что для самой Украины эта передышка не меняет стратегической ситуации.

В-третьих, за столь короткий срок противник не успел восстановить поврежденную энергоинфраструктуру. Теперь Вооруженные силы России снова могут атаковать эти объекты. При этом эксперт отметил важную деталь: подобные договоренности всегда носят двусторонний характер.

Скрытые уступки Вашингтона

Клинцевич обратил внимание на то, что если Трамп вышел с подобной просьбой, это не могло быть односторонним актом. Российская сторона не просто согласилась на уступки без встречных условий. Это означает, что американцы пошли на какое-то решение, выгодное для Москвы.

Однако политики не озвучивают детали таких переговоров публично. У российских политиков нет желания потешать собственное самолюбие и хвастаться достигнутыми результатами. Все действуют исключительно в интересах государства, а не ради пиара.

В отличие от российской стороны, украинское руководство решило использовать ситуацию для укрепления собственного имиджа. Владимир Зеленский представил свою версию событий, чтобы внутренняя украинская аудитория хвалила действия властей. Такой подход, по мнению эксперта, демонстрирует разницу в политической культуре и приоритетах.

Советское наследие спасает Киев

Ранее политолог Алексей Анпилогов отмечал, что Украину от полного блэкаута во многом спасает советское наследие. Энергетическая инфраструктура страны не модернизировалась после развала СССР.

Снабжение Киева организовано по советскому плану, аналогичному московскому. Это так называемое энергокольцо: столица запитана с десятка направлений, снабжение обеспечивает целое кольцо высоковольтных подстанций. Кроме того, у Киева есть собственная генерация.

Её формируют теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые регулярно упоминаются в сводках об ударах российских Вооруженных сил. Это теплогенерирующие станции, снабжающие город не только электричеством, но и теплом. Они работают на природном газе и были построены в 1960-1980-е годы.

Эти мощные и относительно современные станции, созданные еще в советское время, продолжают обеспечивать энергетическую стабильность украинской столицы. Именно благодаря советской системе дублирования и распределения энергоснабжения Киев до сих пор избегает полного коллапса энергосистемы.

* Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Автор: Семен Подгорный

