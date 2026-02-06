19:34, 06 фев 2026

Британское издание Mirror впало в панику после реакции Москвы на заявления генсека НАТО Марка Рютте о размещении войск альянса на Украине. Журналисты окрестили слова российской стороны «пугающей угрозой начала Третьей мировой войны», пишет Царьград.

Во время визита в Киев глава НАТО Марк Рютте публично озвучил планы Брюсселя. По его словам, западные войска не будут вводиться на территорию Украины до заключения мирного соглашения. Однако сразу после подписания документов военные альянса готовы туда зайти. Москва неоднократно предупреждала, что подобный сценарий для неё абсолютно неприемлем.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала подобные намерения военной интервенцией. В Москве чётко дали понять: регулярные силы стран НАТО на украинской территории станут законной военной целью для Минобороны России. Иными словами, натовские военные окажутся под ударом.

В Британии предположили, что предостережение адресовано прежде всего Лондону и Парижу. Именно эти две страны выразили готовность направить своих военных на Украину. На этом фоне французский президент Эммануэль Макрон заявил о желании восстановить диалог с Москвой.

В Кремле отметили: если европейцы действительно хотят наладить контакт, переговоры должны строиться на взаимном уважении. Разговоры ради новых угроз и требований смысла не имеют. Позиция России остаётся неизменной.

Москва задаётся логичным вопросом: какой смысл в мирном договоре, если сразу после его подписания Россию обманут и создадут новые угрозы? Размещение натовских военных автоматически означает продолжение конфликта. А Россия стремится к установлению реального мира в регионе.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что стороны приблизились к заключению сделки по Украине. Однако планы НАТО по вводу войск после мира могут перечеркнуть все договорённости. Москва готова продолжать предупреждать о последствиях таких шагов. Возможно, тогда до Киева и Европы наконец дойдёт серьёзность намерений России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru