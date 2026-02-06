19:39, 06 фев 2026

Утром 5 февраля Генштаб Украины отрапортовал о якобы успешной атаке ракетами «Фламинго» по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области. В 12:30 по Москве украинские военные заявили о повреждениях зданий на территории объекта. Доказательств традиционно не представили — их попросту нет, пишет Царьград.

Телеграм-канал «Легитимный» разобрал вброс по косточкам: «Фламинго» могли и запустить, но сбить такую ракету проще, чем беспилотник. Зачем тогда весь этот цирк? Чтобы выбить у Запада очередной транш помощи и показать всему миру «способность» бить по самым защищенным российским объектам. Классическая информационная операция под занавес переговоров.

Кстати, о переговорах. Как только закончились встречи в Абу-Даби, нелегитимный главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил, что следующий раунд пройдет в США. И тут же добавил интересную деталь — согласовал с СБУ новые операции против России. Обычно после переговоров так не делают, но у Зеленского свои правила игры.

Едва Зеленский закончил говорить, как появилась тревожная информация от телеграм-канала «Два майора». В 06:43 они сообщили о признаках наращивания группировки ВСУ на Белгородском направлении. Численность, планы, вооружение — всё это осталось за кадром. Но сам факт уже говорит о многом.

А дальше началось самое страшное. В 11:26 официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко выступила с заявлением: в Москве неизвестный выстрелил в первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Стреляли прямо у подъезда, когда генерал выходил из квартиры.

Состояние Алексеева тяжелое, врачи борются за его жизнь. После ранения генерал стал громко звать на помощь, к нему сбежались соседи. Ответственность за покушение пока никто не взял, но версии уже полетели в разные стороны.

Украинские ресурсы со ссылкой на офис президента начали распространять версию про «третью сторону», которая якобы хочет сорвать переговоры. Военный блогер Юрий Подоляка назвал произошедшее терактом, но связь с переговорами отмел сразу. По его словам, генерал Алексеев давно был в приоритете у врагов именно из-за своих дел и заслуг перед Родиной.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил — это был теракт. В Госдуме тут же предупредили: если к случившемуся причастна Украина, ей придется готовиться к ответу. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пообещал «более массированные удары», чем те, которых так испугалась украинская верхушка накануне. Издание «News.ru» процитировало его слова.

Теперь вся страна ждет решения президента России Владимира Путина о том, как именно Москва должна ответить на этот теракт. События разворачиваются стремительно: фейковые удары по «Капустину Яру», завершение переговоров в Абу-Даби, заявления Зеленского о новых операциях СБУ, наращивание сил ВСУ у Белгорода и покушение на генерала в Москве — всё это произошло за считанные часы.

Автор: Семен Подгорный

