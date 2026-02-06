С 2022 года твердили. И где? Командир "Вагнеров" о сигнале наверх, который пора услышать
19:45, 06 фев 2026
Украина запустила обязательную верификацию терминалов Starlink. Теперь все гражданские устройства необходимо регистрировать, а «серые» терминалы, не прошедшие проверку по «белым спискам», заблокированы. Процедура затронула обе стороны конфликта, но российским военным досталось больше всего. Об этом рассказал командир штурмового подразделения ЧВК Вагнер Константин Луговой с позывным «Констебль» в беседе с изданием Царьград.
Назад в 2022-й?
Отключение Starlink вызвало панику в военных кругах. Некоторые военкоры заявили, что ситуация откатилась к 2022 году, когда основными средствами связи были китайские рации «Баофенг» и печально известные «Азарты». Военный сегмент интернета застыл в растерянности: что делать дальше?
По его словам, Starlink обеспечивал доступную связь для рядовых бойцов, а не только для избранных. Теперь работа на передовой серьезно усложнится.
Сигнал наверх
«Констебль» подчеркивает: это не повод для паники, но четкий сигнал руководству. Проблему с доступной связью не решают с 2022 года.
У украинской армии дела обстоят иначе. ВСУ располагают большим количеством легальных сертифицированных терминалов Starlink, поэтому связь у них преимущественно работает. Сейчас идет переподключение по «белым спискам», о чем ранее объявил новый глава Минцифры Украины Фёдоров. Есть, конечно, небольшая часть серых терминалов, но это капля в море.
Время на адаптацию
Луговой уверен: это не трагедия, но продвижение усложнится. Всем подразделениям потребуется время на перестройку. Армия — единый организм, и сбой в одном элементе влияет на всю систему. Нужна перезагрузка и адаптация.
Вопрос связи на линии фронта остается открытым. Командиры ждут решений от руководства, а пока ищут выход из ситуации своими силами.
