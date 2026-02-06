Все новости Уфы и Башкортостана
С 2022 года твердили. И где? Командир "Вагнеров" о сигнале наверх, который пора услышать

19:45, 06 фев 2026

Украина запустила обязательную верификацию терминалов Starlink. Теперь все гражданские устройства необходимо регистрировать, а «серые» терминалы, не прошедшие проверку по «белым спискам», заблокированы. Процедура затронула обе стороны конфликта, но российским военным досталось больше всего. Об этом рассказал командир штурмового подразделения ЧВК Вагнер Константин Луговой с позывным «Констебль» в беседе с изданием Царьград.

Назад в 2022-й?

Отключение Starlink вызвало панику в военных кругах. Некоторые военкоры заявили, что ситуация откатилась к 2022 году, когда основными средствами связи были китайские рации «Баофенг» и печально известные «Азарты». Военный сегмент интернета застыл в растерянности: что делать дальше?

«Это конечно не проблема, но сложности определенные будут. У нас есть закрытая военная связь между штабами подразделениями, но обычные штурмовики используют Telegram, а он соответственно работает от „Старлинков“», — объясняет Луговой.

По его словам, Starlink обеспечивал доступную связь для рядовых бойцов, а не только для избранных. Теперь работа на передовой серьезно усложнится.

Сигнал наверх

«Констебль» подчеркивает: это не повод для паники, но четкий сигнал руководству. Проблему с доступной связью не решают с 2022 года.

У украинской армии дела обстоят иначе. ВСУ располагают большим количеством легальных сертифицированных терминалов Starlink, поэтому связь у них преимущественно работает. Сейчас идет переподключение по «белым спискам», о чем ранее объявил новый глава Минцифры Украины Фёдоров. Есть, конечно, небольшая часть серых терминалов, но это капля в море.

«Сейчас будут рассказывать, чтобы, во-первых, панику потушить, во-вторых, вот эти все промахи со связью спрятать, что у противника всё то же самое, [но] это неправда. Что касается „Старлинков“, мы здесь больше потеряем кратно, чем противник», — констатирует командир.

Время на адаптацию

Луговой уверен: это не трагедия, но продвижение усложнится. Всем подразделениям потребуется время на перестройку. Армия — единый организм, и сбой в одном элементе влияет на всю систему. Нужна перезагрузка и адаптация.

«Если сбой идёт где-то в одном органе, условно, почки начинают сбоить, тогда это оказывает влияние на весь организм. Поэтому время нужно будет, чтобы это перезагрузить, адаптироваться», — резюмирует «Констебль».

Вопрос связи на линии фронта остается открытым. Командиры ждут решений от руководства, а пока ищут выход из ситуации своими силами.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: спецоперация
