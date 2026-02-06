Сводка с фронтов СВО 6 февраля: Против русской армии поднят огромный рой дронов – Что происходит под Сумами

19:51, 06 фев 2026

В ночь на 6 февраля продолжился обмен ударами беспилотниками и ракетами между российской и украинской сторонами. Основной целью атак стала энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают военные источники со ссылкой на данные с линии боевого соприкосновения.

Энергетическая война набирает обороты

Российская сторона продолжает методично отключать Киев от электроснабжения, нанося удары по энергетическим объектам в крупных городах. В ответ украинские силы атакуют Белгород — губернатор Вячеслав Гладков сообщил о серьёзных повреждениях энергоинфраструктуры города и нескольких районов области, пишет Царьград.

Российские дроны и ракеты поражали цели в Полтавской, Волынской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также в Кировограде и Киевской области. По данным «Военной хроники», в украинской столице уничтожена Дарницкая ТЭЦ, серьёзно повреждена ТЭЦ-5 и другие энергообъекты. Хотя сильных морозов в Киеве нет, восстановление тепло- и электроснабжения займёт значительное время.

Рекордный рой БПЛА на Сумах

На Сумском направлении сложилась напряжённая ситуация. Группировка войск «Север» ведёт бои на прежних позициях, однако украинская сторона задействовала рекордное для этого участка фронта количество расчётов беспилотников. Как сообщают «Два майора», такая концентрация БПЛА призвана остановить продвижение российских подразделений.

На Харьковском направлении боевые действия продолжаются на тех же участках, инициатива остаётся за российскими силами. Противник предпринимает попытки контратак.

На Краснолиманском направлении идут бои за одноименный город на его окраинах. Украинская сторона публикует материалы из Диброва, пытаясь продемонстрировать контроль над территорией.

Новое направление — удар на Славянск

Российские и украинские военные эксперты признали появление нового Славянского направления. Российские войска вышли для прямого удара по Краматорску и Славянску — последним крупным опорным пунктам украинских сил в Донбассе.

Российские подразделения продвигаются на запад через Резниковку, ведут бои в населённом пункте Озерное. Противник признаёт успехи российской стороны под Привольем. Наступление развивается на широком фронте силами множества малых штурмовых групп в условиях активного применения БПЛА.

Успехи отмечаются и южнее, на Константиновском направлении. Взятие Константиновки откроет прямую дорогу на Славянск и Краматорск — это последний оплот украинских сил к западу от Славянско-Краматорской агломерации. Из города поступают кадры работы российских FPV-дронов на оптоволокне в центральной части населённого пункта.

Прорыв к Орехову на юге

В восточной части Запорожской области группировка «Восток» отразила девять попыток контратак противника отдельными штурмовыми группами при поддержке танков и бронетехники. Атаки велись с направлений Коломийцы, Тихое, Риздвянка, Цветковое и Зализничное. Украинская сторона потеряла танк, три БТР и четыре боевые бронированные машины.

Российские подразделения успешно продвигаются к городу Орехов, от которого недалеко до Запорожья. Сейчас войска подступают к населённому пункту Горький и ведут охват села Зализничное с флангов.

На Ореховском направлении штурмовые группы высокими темпами движутся к логистически важному населённому пункту Омельник. За последние сутки российские силы вытеснили подразделения 225-го полка и 5-й бригады украинских сил из Староукраинки, заняв высоту 150 метров и зачистив территорию площадью около 7,5 квадратных километров. Ширина участка прорыва составила 5,6 километра, глубина — 2,65 километра.

Блокирована дорога между Зализничным и Верхней Терсой. Зализничное оказалось в полуокружении, его гарнизон находится под обстрелом с трёх сторон. Российские войска начали атаки на укрепления 260-й отдельной бригады территориальной обороны под селом Криничное, а также 5-й бригады под Горьким. Охват Орехова продолжает сужаться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru