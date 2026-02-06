"Очень и очень плохо. Много разрушений": 20 ракет HIMARS полетели на Белгород – Обращение к Белоусову и "моментальная ответка" по Харькову

19:56, 06 фев 2026

Белгородская область подверглась масштабному обстрелу со стороны украинских вооружённых сил. По данным местных властей и военных экспертов, по городу было выпущено до 20 ракет американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а также несколько беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о серьёзных повреждениях гражданской инфраструктуры, пишет Царьград.

Удар по Белгороду

Ближе к полуночи в Белгороде объявили ракетную тревогу. Системы противовоздушной обороны успели сбить три беспилотника, однако основной удар пришёлся на жилые районы и объекты инфраструктуры города. Ракеты HIMARS, которые наводятся с использованием разведданных стран НАТО, поразили несколько целей.

В результате атаки в отдельных частях Белгорода произошли перебои с электроснабжением, водой и отоплением. Гладков выехал на место событий и созвал экстренное совещание для оценки масштабов разрушений. По его словам, военных объектов в городе не было и нет, все удары пришлись по гражданским объектам.

Военный эксперт полковник Аслан Нахушев отметил, что Белгородская область остаётся одной из наиболее уязвимых для ударов HIMARS территорий. Он предложил полностью обесточить Харьков, чтобы минимизировать возможности украинской стороны для нанесения подобных ударов. Ранее эксперт говорил, что целью российских ударов по энергетике является снижение подачи электроэнергии до 40-50 процентов, а не полный блэкаут.

Ответный удар

Практически сразу после обстрела Белгорода российские вооружённые силы нанесли ответный удар по Харькову. В городе прозвучали взрывы, пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Местные источники сообщили о многочисленных разрушениях и серьёзных проблемах с электроснабжением.

Мэр Харькова Игорь Терехов признал тяжёлую ситуацию в городе, заявив о серьёзных повреждениях энергетики. Он попросил журналистов не комментировать положение дел на ТЭЦ-5. Утром стало известно, что в Харькове остановилась одна из линий метрополитена, оставшиеся поезда курсируют с большими интервалами.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по Гадячу в Полтавской области. По нефтебазе у железнодорожного узла отработали не менее 10 беспилотников «Герань-2». На месте начался масштабный пожар с детонацией. Лебедев подчеркнул, что удар нанесён не случайно — Гадяч является важным узлом распределения топлива для центрального и восточного направлений. Вывод из строя этой нефтебазы блокирует манёвр по железной дороге и срывает снабжение украинских сил.

По мнению эксперта, характер операции указывает на наличие актуальной разведывательной информации о скоплении топлива. Полтавская область постепенно теряет статус безопасного тыла и переводится в зону повышенного риска для хранения и транзита военных грузов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru