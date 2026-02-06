Срочный эфир Зеленского после ОАЭ - самоубийственное враньё: "Фламинго" атаковали ядерный полигон и уничтожили "Орешник". Кадры в Сети

20:07, 06 фев 2026

Владимир Зеленский вышел в прямой эфир сразу после завершения второго раунда переговоров в Абу-Даби 6 февраля 2026 года. Президент Украины сделал несколько резонансных заявлений о потерях сторон и якобы успешной атаке по российскому военному объекту, пишет Царьград.

Итоги переговоров и реакция сторон

Встреча в столице ОАЭ завершилась обменом пленными между Россией и Украиной. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал переговоры продуктивными и детальными. Положительно оценил результаты и секретарь СНБУ Рустем Умеров.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил прогресс по большинству вопросов, однако два ключевых момента остаются нерешенными — территориальный и вопрос гарантий безопасности. Зеленский настаивает на вводе войск НАТО на территорию Украины в качестве гарантий, что американская сторона считает невыполнимым требованием.

Противоречивые данные о потерях

Зеленский озвучил цифру в 55 тысяч погибших военнослужащих ВСУ за весь период конфликта. Это заявление вызвало волну критики среди украинцев в социальных сетях. Комментаторы обвинили президента во лжи, предполагая, что реальные потери значительно выше.

Потери российской армии украинский президент оценил в 65 тысяч человек, добавив, что ВСУ удерживают все позиции. Полковник Аслан Нахушев сообщил о заявлении главы ГУР Кирилла Буданова* на переговорах, согласно которому количество принимаемых погибших ограничено бюджетной статьей минобороны Украины — не более тысячи в месяц.

Буданов* заявил американской стороне, что если они хотят содействовать обмену павшими сверх этого лимита, то должны профинансировать дополнительные выплаты, отметил Нахушев. По словам полковника, стороны договорились по основным вопросам, и теперь процесс зависит от решения украинского руководства.

Заявление об атаке по Капустину Яру

Центральным пунктом выступления Зеленского стало утверждение об успешной атаке британскими ракетами Storm Shadow по ядерному полигону Капустин Яр в Астраханской области. По словам президента, удар был нанесен по комплексу предстартовой подготовки баллистических ракет «Орешник».

В качестве доказательств украинские источники опубликовали видео ночного пуска ракет с наземной установки и спутниковые снимки. Журналист Руслан Осташко отметил, что официального подтверждения от российской стороны не поступало, а предоставленные материалы вызывают сомнения.

Военные эксперты подвергли критике представленные фотографии. На снимках не видно следов попаданий, все здания остались целыми, а за повреждения выдали дым от котельной и тени, пишет телеграм-канал «Пролив Сталина».

Сомнения в достоверности информации

Украинские оппозиционные ресурсы также поставили под сомнение слова президента. Телеграм-канал «Легитимный» сообщил, что ракеты Storm Shadow были перехвачены российской ПВО. По информации канала, эти крылатые ракеты хорошо видны на радарах и уязвимы для систем противовоздушной обороны.

Полковник Нахушев указал на еще одну несостыковку в заявлении Зеленского. На полигоне Капустин Яр не размещаются пусковые установки «Орешника». Стационарные испытательные стенды и мобильные комплексы находятся в других местах, отметил военный эксперт.

Версии о мотивах заявления

Аналитики выделяют несколько возможных причин громкого заявления украинского президента. Первая версия — попытка продемонстрировать способность поражать защищенные военные объекты в глубине российской территории на фоне прекращения действия договора СНВ-3.

Вторая версия связана с финансированием программы Storm Shadow. Накануне стало известно о выделении Евросоюзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, и заявление об успешном применении оружия может помочь обосновать дальнейшие закупки.

Третий мотив — переключение внимания общественности от негативной информации. ВСУ отступают на всех направлениях фронта, энергетическая инфраструктура продолжает разрушаться, а действия территориальных центров комплектования вызывают недовольство населения. Сообщение о военном успехе призвано поднять боевой дух.

Четвертая причина — формирование нарратива о наличии у Украины эффективного оружия, способного изменить ход конфликта. Это должно поддержать мотивацию граждан терпеть лишения в ожидании победы.

Международная реакция

Военные обозреватели обратили внимание на серьезность заявленных действий. Телеграм-канал «Фронтовая Птичка» отметил, что Зеленский фактически объявил об атаке по стратегическому ядерному объекту, с которого осуществляются пуски ракет с ядерными боеголовками.

Такие действия создают риски ядерной эскалации конфликта и требуют реакции международных организаций, считают эксперты. Однако официальных комментариев от ООН, ОБСЕ или МАГАТЕ пока не поступало.

Зеленский также сообщил о договоренностях с премьер-министром Польши о совместном производстве дронов и другого оружия. От правительства Швеции украинский президент получил энергетический пакет помощи на сумму 100 миллионов долларов.

* - Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

