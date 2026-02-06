Адское пекло на границе. ГУР Украины трубит о "львах" Кима. Таки нашлись! Артиллерия и РСЗО - на всю. Курщина снова "ожила"

20:15, 06 фев 2026

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о присутствии северокорейских военных в Курской области. Информация поступила от пресс-службы ГУР 6 февраля 2026 года.

По данным украинской разведки, солдаты КНДР продолжают находиться на территории Курщины и активно применяют артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов украинских позиций, сообщает Царьград. В ГУР утверждают, что северокорейские бойцы регулярно сменяются — одни прибывают к границе, другие уезжают обратно.

Согласно заявлению украинской стороны, за последний год примерно три тысячи военнослужащих из КНДР вернулись на родину. Там они передают полученные на Курском направлении навыки другим солдатам армии Северной Кореи. Российские власти официального комментария по этому поводу пока не давали.

Впервые об участии северокорейских военных президент России Владимир Путин упомянул в апреле 2025 года, когда докладывали об освобождении территории региона. Глава государства тогда отметил, что бойцы из КНДР помогали выбивать противника и действовали героически, защищая Курскую область как собственную землю.

«Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига», — заявил президент.

В ноябре 2025 года появлялась информация о том, что граждане КНДР занимались работами по разминированию на Курщине. Ветеран ЧВК «Вагнер», ведущий телеграм-канал «Condottiero», сообщал, что разминирование приграничных территорий будет продолжаться до полного завершения задачи. После этого новости о «львах» Кима в публичном пространстве не появлялись.

Официальные представители Москвы не комментировали, покинули ли военнослужащие КНДР территорию России или продолжают выполнять задачи. Киевские власти также длительное время не поднимали эту тему. Свежее заявление ГУР стало первым громким сообщением о северокорейских солдатах за несколько месяцев. Украинская сторона связывает их присутствие с продолжающимися боевыми действиями на Курском направлении.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru