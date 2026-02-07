Сводка с фронтов СВО 7 февраля: Позиции стираются в пыль – Открыта большая охота

14:49, 07 фев 2026

7 февраля 2026 года российские войска продолжают активные наступательные действия на всех направлениях СВО. Особое внимание привлекают массированные авиаудары по энергетической инфраструктуре Украины и растущее превосходство ВКС России в воздухе, сообщают военные телеграм-каналы.

Ночная атака на энергообъекты

В ночь с 6 на 7 февраля российские силы провели крупномасштабную операцию против украинской энергосистемы. По данным украинской стороны, было задействовано примерно 180 беспилотных летательных аппаратов, а также крылатые ракеты «Калибр» и «Циркон». Удары наносились с применением стратегических бомбардировщиков и кораблей Черноморского флота, пишет Царьград.

Целями атаки стали крупные энергетические объекты в нескольких областях Украины. Под удар попали Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Трипольская ТЭС в Киевской области и крупная подстанция «Киевская».

Telegram-канал «Два майора» отмечает, что характер ударов указывает на планомерный демонтаж тепловых электростанций и ключевых подстанций. «Военная хроника» подчеркивает отработанную схему атаки: сначала волны дронов перегружают систему ПВО противника, затем в дело вступают крылатые ракеты.

Сумское направление под ударом

На Сумском направлении российские войска расширили зону контроля, войдя с территории Белгородской области и освободив село Поповка. На участке развернулись ожесточенные бои. ВС РФ проводят систематические удары по артиллерийским позициям ВСУ.

Украинская сторона в ответ стягивает в регион дополнительные подразделения операторов беспилотников, пытаясь замедлить темп российского наступления. В воздухе одновременно работает значительное количество дронов с обеих сторон.

На Харьковском направлении, где действует группировка войск «Север», продолжаются тяжелые бои. Украинское командование перебросило на это направление подразделения отдельного рейнджерского полка Сил специальных операций для стабилизации ситуации.

Активизация вокруг Покровска

После освобождения Покровска российские силы, сделав оперативную паузу, возобновили активные действия. Украинские источники фиксируют усиление российского присутствия к северу и западу от города — в районе Гришино и Родинского.

В Запорожской области наступление идет с переменным успехом. Если на южном участке российские войска натолкнулись на укрепленные оборонительные рубежи ВСУ, то восточнее продолжается продвижение к Орехову — важному узлу украинской обороны.

Группировка войск «Восток» отразила контратаки противника в районах Братское, Риздвянка и Зализничное. Украинская сторона отмечает активные наступательные действия российских сил на Зализничное с северного направления. Военный эксперт Михаил Звинчук из канала «Рыбарь» подтверждает продолжающееся наступление в окрестностях Гуляйполя, где дальневосточные подразделения закрепляются в северной части Железнодорожного.

Новое направление — Славянск

Западные аналитики считают, что российская армия фактически приступила к операции по изоляции Славянско-Краматорской агломерации. После прорыва обороны к северу от Константиновки и взятия Северска открылось новое направление удара.

Активность вокруг Лимана и растущее число атак с востока и северо-востока указывают на подготовку к полномасштабной наступательной операции. Главная задача — парализовать логистику ВСУ в этом районе. «Военная хроника» проводит параллели с «бахмутской мясорубкой», отмечая схожесть тактических и оперативных задач.

В данный момент российские штурмовые группы продвигаются возле Приполья и Миньковки. Освобождена Новомарковка. Славянск и Краматорск остаются последними крупными городами Донбасса, пока не вернувшимися под контроль России.

Превосходство в воздухе

Украинские военные источники фиксируют резкое усиление активности российской авиации. Десантно-штурмовые войска Украины признают серьезное преимущество ВКС России в ударных возможностях на тактическом уровне и неспособность эффективно противодействовать российским самолетам.

Российская авиация может концентрировать силы на нужном направлении, задействуя до 40 штурмовиков и бомбардировщиков в сутки. Это составляет около 150-160 управляемых авиабомб, которые применяются по приоритетным целям и выявленным позициям операторов беспилотников.

«Военная хроника» отмечает, что российская авиация буквально стирает украинские позиции и линии обороны, после чего в образовавшиеся бреши входят штурмовики и расчеты дронов. При этом российские самолеты работают без риска попадания в зону действия украинской ПВО.

Украинская сторона констатирует, что противопоставить российскому воздушному превосходству в настоящий момент нечего. Масштабы ударов продолжают нарастать.

