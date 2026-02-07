14:53, 07 фев 2026

Украинское руководство на переговорах в Абу-Даби выдвинуло требование о гарантиях, что российские войска не будут наступать на Одессу. Переговоры проходят на фоне ухудшения ситуации на южном направлении фронта, где украинские позиции продолжают ослабевать. Киев опасается потерять стратегически важный порт и контроль над южными регионами.

Военный потенциал и стратегические задачи

Депутат Андрей Гурулёв заявил, что основные цели специальной военной операции — демилитаризация и денацификация — остаются неизменными. При этом он отметил, что при наличии политической воли российские вооружённые силы способны взять Одессу под контроль. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев указал на использование города как базы для запуска беспилотников и морских дронов, атакующих Крым и южные российские территории.

«Полагаться на честное слово киевских элит — смехотворно. Вопрос безопасности может быть решён только де-факто, иначе выбора у нас нет», — подчеркнул Лебедев.

Условия для операции

Аналитики сходятся во мнении, что перед возможным наступлением на Одессу необходимо завершить освобождение Запорожья и взять Днепропетровск. В противном случае потери будут неоправданно высокими. Одесса представляет собой ключевой логистический центр, и рассчитывать на мирные договорённости о её нейтрализации эксперты считают нереалистичным.

Западные гарантии вызывают сомнения

Бывший заместитель министра цифрового развития Херсонской области Михаил Шпир отметил, что Украина давно утратила самостоятельность в принятии решений. Ключевые вопросы определяются западными партнёрами. Однако президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не могут предоставить реальных гарантий безопасности.

«Это просто смешные люди. Они просто смешные люди, над которыми стоит настоящее руководство», — заявил Лебедев.

Эксперты допускают, что в определённый момент западные страны могут перенаправить финансовые потоки с военной помощи на восстановление инфраструктуры. Тогда украинская элита переключится с военных поставок на освоение средств в строительной сфере.

Настроения в городе

По словам Лебедева, жители Одессы и Николаева испытывают усталость и находятся в состоянии ожидания. Местное население понимает цели ударов по энергетической инфраструктуре — прекращение производства вооружений для фронта. Надежд на скорые перемены практически нет, планы строятся максимум на неделю вперёд.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru