07 фев 2026

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал резонансное заявление о том, что Соединённые Штаты больше не в состоянии гарантировать европейскую безопасность, и странам ЕС необходимо взять на себя большую ответственность. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Реакция из Москвы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, дипломатическая карьера которого началась ещё в 1972 году в Посольстве СССР в Шри-Ланке, прокомментировал ситуацию сдержанно. Китайские журналисты отмечают, что глава МИД РФ мог бы ликовать по поводу кризиса в альянсе, но сохранил профессиональную невозмутимость, пишет Царьград.

Лавров назвал Североатлантический альянс пережитком ушедшей эпохи, напомнив, что организация создавалась для противостояния Советскому Союзу, который давно прекратил существование. При этом министр подчеркнул, что Россию не волнуют сценарии возможного распада НАТО.

Мнение китайских аналитиков

Эксперты из КНР расценили признание Рютте как подтверждение того, что эпоха американской опеки над безопасностью Европы завершается. По их мнению, это свидетельствует о том, что альянс находится на грани распада.

Издание «АБН24» цитирует авторов Sohu, которые считают, что Лавров 35 лет ждал подобного развития событий. Однако спокойная реакция российского министра удивила китайских наблюдателей, ожидавших более эмоционального ответа.

Провал западной стратегии

Китайские журналисты констатируют: главная цель НАТО на протяжении десятилетий заключалась в противодействии сначала СССР, затем России. Однако добиться желаемого результата не удалось. Даже тысячи санкций не смогли сломить Россию. Напротив, страна укрепила свои позиции и обрела надёжных партнёров, невосприимчивых к западному давлению.

В качестве примера аналитики приводят Китай, который, несмотря на давление США, продолжает импортировать российскую нефть.

Будущее Европы и США

Станет ли Европа самостоятельным центром силы, зависит от решений самого континента. Эксперты полагают, что для обретения реальной независимости европейским странам придётся восстановить диалог с Россией.

Что касается Соединённых Штатов, то, по мнению китайских аналитиков, в обозримом будущем они не смогут вернуть прежнюю гегемонию. Процесс дедолларизации мировой экономики уже запущен, и остановить его невозможно. Признание генсека НАТО фактически подтверждает изменение глобального баланса сил.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru