15:03, 07 фев 2026

В столице ОАЭ в начале февраля 2026 года стартовал очередной раунд трёхсторонних переговоров по украинскому конфликту. Российскую делегацию возглавил начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков, прибывший в Абу-Даби в ночь на 4 февраля. Со стороны США участвуют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, Украину представляет глава президентского офиса Кирилл Буданов*, включённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Позиции сторон

Владимир Зеленский ещё до начала встречи попытался дискредитировать процесс, обвинив Москву в нарушении договорённостей по энергетическому перемирию. Дональд Трамп опроверг эти заявления, указав, что Россия выполнила обязательства — пауза в ударах действительно продлилась неделю. В приватной беседе с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером украинский лидер признал критическое положение ВСУ на фронте: резервы личного состава исчерпаны, катастрофически не хватает финансирования и вооружений.

Параллельно американская дипломатия координирует консультации по Закавказью с участием лидеров Азербайджана и Армении, представителей Турции. Арабские источники сообщают о возможном визите генерального секретаря НАТО Марка Рютте из Киева в Абу-Даби.

Предмет обсуждения

На закрытых встречах стороны прорабатывают механизм вывода войск после согласия Киева на уход из Донецкой Народной Республики и установления режима прекращения огня. Ключевые темы — контроль за выполнением договорённостей и обмен военнопленными. Центральный вопрос: как сформулировать условия, чтобы украинское руководство могло представить их внутри страны не как капитуляцию.

США, по данным американских экспертов, предлагают Зеленскому сделку: принятие российских условий в обмен на сохранение жизни, должности и возможность возглавить «восстановление» Украины после выборов. Киев в целом готов к диалогу, но требует твёрдых гарантий и формулировок, маскирующих реальную суть соглашения.

Москва уполномочена обсуждать исключительно технические аспекты выполнения своих требований, предупреждая: без существенного прогресса ситуация для Украины радикально ухудшится.

Три главных опасения

Полковник Аслан Нахушев, ссылаясь на беседы с американскими политиками, выделяет три основных страха украинского лидера. Первый — физическая ликвидация, приказ о которой якобы уже издан. Второй — возможность тайной договорённости между Трампом и Путиным без участия Киева. Третий — неостановимое ухудшение положения страны: разрушение энергосистемы, истощение ресурсов, демографический кризис, экономический спад, сокращение западной помощи и падение общественной поддержки.

Европейская позиция

Генсек НАТО Марк Рютте в Киеве заявил о готовности ввести западные контингенты на украинскую территорию сразу после заключения мира. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин расценил это как попытку сорвать переговорный процесс и нежелание Запада допустить самостоятельное решение Киева.

Газета Politico прогнозирует значимые результаты переговоров, возможно, в закрытом формате. Однако жёсткие выступления натовских чиновников по вопросам Балтийского моря свидетельствуют о категорическом неприятии Европой любых договорённостей с Москвой. Украина придерживается аналогичной линии.

Перспективы

Диалог в Абу-Даби достиг критической точки. Ультиматум Зеленского исчерпал терпение российской стороны. Агрессивная риторика НАТО создаёт формальные и политические основания для усиления давления на украинскую энергетическую инфраструктуру. Окно для дипломатических компромиссов фактически закрылось.

Без согласия на предложенную США и Россией схему Украина столкнётся с масштабными ракетно-дроновыми атаками. Эксперты считают, что дальнейшее развитие ситуации будет определяться не за столом переговоров, а на линии фронта.

* Включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru