НАТО перебросило более сотни немецких танков в Литву. Техника развёрнута вблизи границы с Белоруссией. Западные СМИ связывают это с подготовкой к возможному конфликту с Россией, пишет Царьград.

Бундесвер продолжает наращивать присутствие в Прибалтике. Американский журнал The National Interest сообщает, что это первое постоянное зарубежное развёртывание немецких военных после окончания Второй мировой войны. Издание ссылается на военного обозревателя Питера Сучиу.

В январе 2026 года в Литву прибыли два боевых батальона. К 2027 году планируется разместить более пяти тысяч немецких военнослужащих. Автор материала подчеркнул, что речь идёт о крупнейшем постоянном размещении немецких войск за границей со времён Второй мировой.

Переброска является частью засекреченного плана НАТО OPLAN DEU объёмом 1200 страниц. Германия играет в нём ключевую роль. Первый этап реализации начался осенью 2024 года.

Цель развёртывания обозначена как сдерживание России и обеспечение Берлину времени для реагирования на эскалацию. Западные аналитики задаются вопросом, может ли Литва стать отправной точкой конфликта.

Ранее экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичюс раскрыл детали блокады Калининградской области, назвав её Кёнигсбергом и поставив под вопрос российский суверенитет.

Накануне журнал Military Watch Magazine сообщил о развёртывании американских и британских танков в ста километрах от российской границы. Военнослужащие отрабатывали манёвры на северо-восточной оси НАТО, тренируясь при минусовых температурах и плохой видимости.

Представители оборонных ведомств НАТО считают логистику ключевым фактором успеха Германии в гипотетическом конфликте с Россией, заявил обозреватель National Security Journal Рубен Джонсон. В Кремле назвали чушью утверждения о том, что Москва якобы хочет начать противостояние с НАТО.

