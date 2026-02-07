Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Это уже не слова: Немецкие танки переброшены к границе России. Война начнётся с Литвы?

Это уже не слова: Немецкие танки переброшены к границе России. Война начнётся с Литвы?

15:07, 07 фев 2026

НАТО перебросило более сотни немецких танков в Литву. Техника развёрнута вблизи границы с Белоруссией. Западные СМИ связывают это с подготовкой к возможному конфликту с Россией, пишет Царьград.

Бундесвер продолжает наращивать присутствие в Прибалтике. Американский журнал The National Interest сообщает, что это первое постоянное зарубежное развёртывание немецких военных после окончания Второй мировой войны. Издание ссылается на военного обозревателя Питера Сучиу.

В январе 2026 года в Литву прибыли два боевых батальона. К 2027 году планируется разместить более пяти тысяч немецких военнослужащих. Автор материала подчеркнул, что речь идёт о крупнейшем постоянном размещении немецких войск за границей со времён Второй мировой.

Переброска является частью засекреченного плана НАТО OPLAN DEU объёмом 1200 страниц. Германия играет в нём ключевую роль. Первый этап реализации начался осенью 2024 года.

Цель развёртывания обозначена как сдерживание России и обеспечение Берлину времени для реагирования на эскалацию. Западные аналитики задаются вопросом, может ли Литва стать отправной точкой конфликта.

Ранее экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичюс раскрыл детали блокады Калининградской области, назвав её Кёнигсбергом и поставив под вопрос российский суверенитет.

Накануне журнал Military Watch Magazine сообщил о развёртывании американских и британских танков в ста километрах от российской границы. Военнослужащие отрабатывали манёвры на северо-восточной оси НАТО, тренируясь при минусовых температурах и плохой видимости.

Представители оборонных ведомств НАТО считают логистику ключевым фактором успеха Германии в гипотетическом конфликте с Россией, заявил обозреватель National Security Journal Рубен Джонсон. В Кремле назвали чушью утверждения о том, что Москва якобы хочет начать противостояние с НАТО.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Беседы за закрытыми дверями. Чего боится Зеленский после Абу-Даби? Три пункта

Читайте также:

Беседы за закрытыми дверями. Чего боится Зеленский после Абу-Даби? Три пункта
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Секретный план Германии»: немецкие СМИ обнародовали неудобный факт — бундесвер готовится направить войска НАТО на восток, названы даже сроки
Россия/мир
«Секретный план Германии»: немецкие СМИ обнародовали неудобный факт — бундесвер готовится направить войска НАТО на восток, названы даже сроки
Сводка совинформбюро от 15 апреля 1945 года
Общество в Башкирии
Сводка совинформбюро от 15 апреля 1945 года
Сводка совинформбюро от 22 апреля 1945 года
Общество в Башкирии
Сводка совинформбюро от 22 апреля 1945 года
Сводка совинформбюро от 16 апреля 1945 года
Общество в Башкирии
Сводка совинформбюро от 16 апреля 1945 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен