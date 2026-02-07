Русские ракеты "выключили" запад Украины: Зеленский в ужасе ищет виновных

15:16, 07 фев 2026

Россия осуществила мощнейшую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, применив сотни беспилотников и десятки ракет. Удар произошел утром 7 февраля и привел к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране. Об этом сообщает военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц.

Результаты атаки

Основной целью стали объекты энергетической системы, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса противника. Среди выведенных из строя объектов — подстанции мощностью 750 кВ «Киевская» и «Западноукраинская». Первая связывала Ровенскую и Хмельницкую атомные электростанции с киевским энергоузлом, через который электричество распределялось по центральным областям. Вторая обеспечивала электроснабжение западных регионов и соединение с европейской энергосетью, сообщает Царьград.

Также серьезные повреждения получили:

— Бурштынская ТЭС — обеспечивает Закарпатскую, часть Львовской и Ивано-Франковской областей — Добротворская ТЭС — снабжает Львовскую область, может передавать электроэнергию на Волынь и Ровно — Трипольская ТЭЦ — покрывает потребности Киевской, Житомирской и Черкасской областей

Особенность удара — в том, что российская сторона атаковала не только внутренние объекты распределения электроэнергии, но и те, что импортируют её из-за рубежа. На западе Украины электроснабжение практически полностью прекращено.

Реакция Зеленского

Удар стал неожиданностью для украинской стороны после недельной паузы в атаках на энергообъекты. На фоне растущего недовольства населения президент Украины Владимир Зеленский выступил с публичной критикой Воздушных сил страны. В своих соцсетях он написал: «Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины».

Глава украинского государства заявил, что уже обсудил проблемы с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко и новым министром обороны Михаилом Федоровым. Украинский журналист Анатолий Шарий прокомментировал ситуацию: «Ракеты залетели на Западную, как к себе домой. Зеленский найдет виновных однозначно».

Ранее после подобных ударов украинская сторона традиционно обвиняла западных партнеров в недостаточных поставках систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Теперь критика направлена на собственные военные структуры.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru