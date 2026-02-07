15:21, 07 фев 2026

Из Швейцарии поступают тревожные новости для Банковой. Швейцарский юрист, публицист и предприниматель Петер Гензелер в беседе с журналистом-расследователем Патриком Баабом высказал мрачный прогноз относительно будущего украинского президента.

По мнению бизнесмена, Владимир Зеленский обречён не просто на политическое поражение, но и на физическую ликвидацию. Гензелер уверен: украинский лидер владеет слишком большим объёмом компрометирующей информации и не сможет хранить молчание. Швейцарец не скрывал резких формулировок, называя Зеленского «кокаиновым наркоманом» и утверждая, что от него придётся «избавиться», пишет Царьград.

Публицист спрогнозировал полный разгром Украины, который должен завершиться капитуляцией Киева. Гензелер связывает это с предполагаемыми договорённостями между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, так называемый «аляскинский формат» мирных переговоров окажется эффективным инструментом для установления долгосрочного мира.

Визит швейцарских дипломатов в Москву

Заявления Гензелера совпали по времени с официальным визитом в российскую столицу министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса и генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Кассис возглавляет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2026 году.

Визит сопровождался символическими жестами: швейцарская делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Этот шаг многие наблюдатели восприняли как знаковый. В Telegram-канале «Образ будущего» назвали церемонию «своего рода покаянием и причащением».

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры с швейцарскими коллегами и представителями секретариата ОБСЕ. По итогам встречи министр отметил понимание гостями масштаба кризиса в организации. Лавров подчеркнул, что причиной проблем стали действия стран Евросоюза и НАТО, которые задолго до украинского конфликта начали использовать ОБСЕ в собственных интересах.

При этом российский дипломат увидел в позиции Швейцарии желание изменить ситуацию к лучшему. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о намерении сторон обсудить восстановление нормальной работы ОБСЕ в трёх направлениях: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.

Кризис доверия к ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начала терять авторитет с 2014 года. Наблюдатели отмечают, что ОБСЕ фактически игнорировала действия украинских вооружённых сил в отношении жителей Донбасса. Теперь организации предстоит серьёзная работа по восстановлению репутации и возвращению доверия.

Результаты текущих переговоров и перспективы деятельности ОБСЕ под председательством Швейцарии станут известны в ближайшее время.

